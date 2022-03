Hilfswerk Niederösterreich hilft Ukraine

St. Pölten (OTS) - „Wir können hier als soziale Organisation nicht wegschauen, wenn in Europa, in unserer Nachbarschaft, eine solche Katastrophe passiert. Es ist unsere menschliche Pflicht, in dieser humanitären Ausnahmesituation zu helfen – rasch und gezielt“ , betont Hilfswerk Niederösterreich-Präsidentin Michaela Hinterholzer. „Wir bereiten uns darauf vor, dass Menschen auch bei uns in Niederösterreich Zuflucht suchen und werden sie mit vereinten Kräften unterstützen.“

Aufbauend auf langjährige Erfahrung in der Begleitung von Familien wird das Hilfswerk all jenen Menschen helfen, die nach ihrer Flucht aus der Ukraine eine Zeit lang in unserem Land bleiben möchten. Speziell möchte man in vier Bereichen gezielte und unkomplizierte Begleitung bieten:

Psychologische Beratung in deutsch und englisch für Erwachsene und Kinder, russischsprachige Beratung über das NÖ Frauentelefon 0800 800 810;

Deutschkurse, um sich im Alltag verständigen zu können;

Lernhilfe und Spielgruppen speziell für geflüchtete Kinder;

„Train the trainer“: Lerntrainer/innen oder Spielgruppenleiter/innen, die mit Flüchtlingen aus der Ukraine arbeiten, werden hier beraten und gecoacht

„In erster Linie geht es darum, den Familien Sicherheit zu geben, sie bei der Verarbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse zu unterstützen und mit ihnen gemeinsam so gut wie möglich die Zeit zu überbrücken, bis sie wieder in ihre Heimat zurückkehren können“, so Hinterholzer.

Spenden an das Hilfswerk International

Das Hilfswerk ist aber auch direkt vor Ort tätig: Die Schwesternorganisation Hilfswerk International leistet Soforthilfe direkt in der Ukraine. Am Bahnhof in Ivano-Frankivsk werden Menschen erstversorgt, in den Hilfswerk-Notschlafstellen können sie sich aufwärmen, mit Mahlzeiten stärken und duschen. Dies ist nur durch Spenden möglich: AT71 6000 0000 9000 1002 | Kennwort "Nothilfe Ukraine".

