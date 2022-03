ORF-Premiere für rasante Alpenthriller-Fortsetzung: „Der Feind meines Feindes“ am 9. März in ORF 2

Hans Sigl und Oliver Mommsen geraten in ein gefährliches Machtspiel

Wien (OTS) - Packende Fortsetzung des temporeichen Alpenthrillers „Flucht durchs Höllental“ mit Hans Sigl! Als Ex-Anwalt Klaus Burg lebt er gemeinsam mit seiner Tochter Alina unter falschem Namen in Island. Als ihre Tarnung plötzlich auffliegt, entkommen die zwei nur durch die Hilfe eines Selfmade-Milliardärs – gespielt von Oliver Mommsen – einem Mordanschlag. Doch die unerwartete Unterstützung hat ihren Preis. Und so gerät Sigl in der ORF-Premiere von „Der Feind meines Feindes“ am Mittwoch, dem 9. März 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 in ein gefährliches Machtspiel. Regie führte erneut Marcus O. Rosenmüller, das Drehbuch zur Fortsetzung schrieb Hans-Hinrich Koch. In weiteren Rollen sind u. a. Karen Böhne, Katharina Nesytowa, Julia Stinshoff, Sofie Eifertinger und Martin Umbach zu sehen.

Mehr zum Inhalt:

Ex-Anwalt Klaus Burg (Hans Sigl) und seine Tochter Alina (Sofie Eifertinger) sind vom Zeugenschutzprogramm in einem entlegenen Dorf in Island untergebracht worden. Die Maßnahme soll sie vor der Verfolgung durch die Mafia schützen. Doch ein unbedacht verschicktes Selfie von Alina gefährdet ihre Tarnung. Im letzten Moment kann eine private Söldner-Truppe Vater und Tochter vor dem sicheren Tod retten. Das Team bringt Klaus Burg zum charismatischen Selfmade-Milliardär Gabriel Morales (Oliver Mommsen) nach Italien, der Burg ein überaus verlockendes Angebot macht. In der Hoffnung, seiner Tochter Alina bald ein sicheres Leben in Freiheit zu ermöglichen, nimmt Burg den Vorschlag an und stellt Morales sein Wissen zur Verfügung. Doch noch weiß er nicht, dass auch Morales längst in einem lebensgefährlichen Machtspiel um die Sicherheit seiner eigenen Familie kämpft. Burg sucht fieberhaft nach einem Ausweg. Doch der kann nur gelingen, wenn die zwei Männer einander vertrauen, obwohl sie auf verschiedenen Seiten stehen und alles zu verlieren haben.

