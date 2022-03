„Die Welt im Dilemma“: ORF-KorrespondentInnen berichten im „WELTjournal“ über die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts

Am 9. März um 22.30 Uhr in ORF 2, danach: „WELTjournal +: Unterdrückt – Russlands Opposition“

Wien (OTS) - Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt am Mittwoch, dem 9. März 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Ukraine-Krieg – die Welt im Dilemma“, in der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten aus China, den USA, aus Deutschland, Frankreich, der Türkei und Ägypten berichten, wie sich der Ukraine-Konflikt auf die jeweiligen Länder auswirkt und vor welch enormen Herausforderungen diese nun stehen. Um 23.05 Uhr folgt die Dokumentation „Unterdrückt – Russlands Opposition“.

WELTjournal: „Ukraine-Krieg – die Welt im Dilemma“

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine hat unzählige Länder rund um den Globus in verheerende Zwangslagen und ein schier unlösbares Dilemma gestürzt. In Ost und West könnten jahrzehntelange Bündnisse und wirtschaftliche Verflechtungen ins Wanken geraten. Die USA, China, Europa und die arabische Welt stehen vor unabsehbaren militärischen, politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen.

WELTjournal +: „Unterdrückt – Russlands Opposition“

Offene Kritik oder gar Opposition ist in Putins Russland gefährlicher denn je. In den vergangenen Jahren wurde das Demonstrationsrecht sukzessive eingeschränkt, die Medienfreiheit beschnitten, NGOs verunglimpft oder verboten. „WELTjournal +“ zeigt, wie schwierig es in Russland ist, auf die Straße zu gehen, und dass jede Form von Protest lange Haftstrafen nach sich ziehen kann. Oppositionelle sind an Leib und Leben bedroht, gegen ein Dutzend von ihnen wurden Giftanschläge verübt. Doch es gibt auch eine junge Generation, die sich der Repression des Regimes widersetzt und von einem anderen Russland träumt.

