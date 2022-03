NEOS Wien/Favoriten: Favoritens Stadtbild wird weiblicher

Christine Hahn: „Die Anerkennung der Leistung von Frauen im öffentlichen Raum ist schon lange überfällig"

Wien (OTS) - Rechtzeitig zum Weltfrauentag gibt es erneut gute Nachrichten was das weibliche Stadtbild in Favoriten betrifft. Nach der Umbenennung des Otto-Benesch-Parks in Eva & Otto-Benesch-Park werden auch 4 von 6 Straßenzügen im Neuen Landgut nach verdienstvollen Frauen benannt.

Bis vor einigen Jahren war es noch üblich, Straßen und Plätze nach berühmten Männern zu benennen. Das neue Bewusstsein für Geschlechtergerechtigkeit zeichnet sich aber zunehmend auch im Wiener Stadtbild ab. Dazu kommen die neuen Stadtentwicklungsgebiete, welche uns neue Möglichkeiten bieten, auch verdienstvollen Frauen ihren Platz im öffentlichen Raum einzuräumen.

In der Bezirksvertretungssitzung am 23. Februar wurde beschlossen gleich 4 von 6 neuen Straßen im Neuen Landgut nach Frauen zu benennen, deren Schaffen und Wirken in ihren jeweiligen Fachgebieten äußerst wichtig waren. So erinnern die Straßen an:

Erika Krenn: engagierte Lehrerin und 3. Landtagspräsidentin (vorgeschlagen von der SPÖ Favoriten)

Heidemarie Lex-Nalis: Pionierin was den Stellenwert der Elementarpädagogik betrifft (vorgeschlagen von SPÖ und NEOS Favoriten)

Elisa Sundt: Architektin, die an der Per Albin-Hansson-Siedlung beteilig war (vorgeschlagen von NEOS Favoriten)

Elisabeth Schilder: maßgeblich beteiligt am Aufbau der sozialen Jugendarbeit und Bewährungshilfe (vorgeschlagen von NEOS Favoriten).

Die anderen zwei Straßenzüge in der Siedlung werden nach Josef Deutsch (ehemaliger SPÖ-Bezirksvorsteher) und Walter Kuhn (ehemaliger Bezirksvorsteherstellvertreter der ÖVP) benannt. Die Anträge wurden von vielen Fraktionen unterstützt und mit großer Mehrheit angenommen.

„Ich freue mich, dass immer mehr Frauen zu einem fixen Bestandteil in Wiens Straßenbild werden und wir ihre Leistungen für unsere Gesellschaft damit anerkennen. Diese Entwicklung war schon lange überfällig“, so Christine Hahn, Klubobfrau der Favoritner NEOS, die ständig auf der Suche nach weiteren weiblichen Straßennamen ist. Bei Vorschlägen freut sie sich jederzeit über eine Mail an christine.hahn @ neos.eu

„Der Weltfrauen am Tag am 8. März dient uns dazu, auf die nach wie vor bestehenden Ungleichheiten aufmerksam zu machen. Straßennamen sind starke Symbole, die sich nach wie vor Großteils in Männerhand befinden. Durch Benennungen nach bedeutenden Frauen würdigen wir nicht nur deren Arbeit, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit im Stadtbild. Dass in Favoriten in den letzten Wochen so viel erreicht wurde, was die Präsenz von Frauen im öffentlichen Raum betrifft, ist großartig. Unser Engagement hier ist richtig und wichtig“, stimmt Dolores Bakos, Frauensprecherin der NEOS Wien zu.

