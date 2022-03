Mahrer/Korosec: Mobilität für Pensionisten durch Ausweitung des Seniorentickets sicherstellen

Neue Volkspartei Wien fordert, Voraussetzungen des Seniorentickets an den Pensionsantritt anzupassen

Wien (OTS) - „Die Pension ist ein neuer Lebensabschnitt, der mit einem wirtschaftlichen Einschnitt verbunden ist. Die finanzielle Einbuße wird in Wien zum Beispiel bei den Wiener Linien durch ein Seniorenticket abgegolten, um so einen Anreiz für den Kauf einer Jahreskarte und somit die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel zu setzen. Grundsätzlich ist dieses Angebot auch sehr zu begrüßen, allerdings gilt es erst für Personen ab 65 Jahren“, so der designierte Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.

Einer der Hauptgründe für die Ermäßigung ist aber die mit dem Pensionsantritt einhergehende Senkung des Einkommens und diese findet oft vor dem 65. Lebensjahr statt, was beim Ticketsystem der Stadt allerdings nicht berücksichtigt wird.

„In Wien betrifft dies laut eigenen Annäherungsrechnungen zehntausende Personen. Um die bestmögliche Verkehrsmobilität für die Wiener Pensionistinnen und Pensionisten zu ermöglichen, braucht es eine Weiterentwicklung der Voraussetzungen des Seniorentickets der Wiener Linien“, so VP-Landtagsabgeordnete und Seniorenratspräsidentin Ingrid Korosec, die vom zuständigen Stadtrat Peter Hanke eine Anpassung für die Voraussetzungen des Seniorentickets an den Pensionsantritt fordert.

Vor allem Frauen betroffen

„Das Seniorenticket ist ein guter Beitrag, um auch im Alter mobil zu bleiben, es werden aber die Pensionistinnen und Pensionisten unter 65 hier momentan vergessen. Vor allem Frauen sind durch das niedrigere Pensionsantrittsalter besonders benachteiligt. Gerade für die Pensionsbezieherinnen in Wien wäre eine Anpassung der geltenden Regelungen eine besondere Erleichterung“, so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung "Strategische Kommunikation"

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien