Die Leube Gruppe schickt 4.000 Euro als Soforthilfe in die Ukraine

Das Salzburger Traditionsunternehmen spendet 4.000 Euro für die Sicherung der medizinischen Versorgung vor Ort und leistet damit schnelle humanitäre Hilfe.

Deshalb wollen wir mit 4.000 Euro einen Beitrag für rasche humanitäre Hilfe in der Ukraine leisten. Denn schnelle Hilfe ist oftmals doppelte Hilfe. Leube Geschäftsführer Heimo Berger 1/2

Wir tragen Verantwortung – für die Gesellschaft sowie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Leube Geschäftsführer Heimo Berger 2/2

St. Leonhard (OTS) - Die Leube Gruppe mit Sitz in St. Leonhard bei Grödig spendet 4.000 Euro für die Ukraine. Damit leistet das Unternehmen während einer der aktuell größten humanitären Katastrophen Europas einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Krisengebiet. „Wir tragen Verantwortung – für die Gesellschaft sowie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ , erklärt Leube Geschäftsführer Heimo Berger. „Deshalb wollen wir mit 4.000 Euro einen Beitrag für rasche humanitäre Hilfe in der Ukraine leisten. Denn schnelle Hilfe ist oftmals doppelte Hilfe.“ Die international tätige Leube Gruppe beschäftigt zudem in ihrem Werk in Tschechien auch 13 Mitarbeiter mit ukrainischer Staatsbürgerschaft. „Leube versteht sich als Familie. Das ist einer unserer zentralen Leitsätze“, führt Berger aus. „Unsere Gedanken sind deshalb in diesen Tagen bei allen, die sich um ihre Familien sorgen oder selbst betroffen sind.“

Über die Leube Gruppe

Zu den Kompetenzfeldern der Leube Gruppe mit Sitz in St. Leonhard bei Salzburg zählen Zement, Kalk, Zuschlagstoffe, Beton und Betonteile. Das Produktsortiment umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von den eigenen Rohstoffen bis zu fertigen Endprodukten. Ob Zement, Branntkalk, Transportbeton, Sande, Kiese, Schotter und Granit, Lärmschutzsysteme oder Betonschwellen. Im Fokus stehen dabei eine nachhaltige Produktion, Umweltverträglichkeit sowie die regionale Verantwortung. Mit knapp 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich, Deutschland und Tschechien erwirtschaftet die Gruppe einen Jahresumsatz von rund 140 Millionen Euro. www.leube.eu

Rückfragen & Kontakt:

Antje Mackner, E-Mail: antje.mackner @ leube.eu, T +43 50 8108 172