Solidarität mit der Ukraine: Merkur Versicherung beschließt Sofortmaßnahmen

Graz (OTS) -

Gemeinsam mit der Ukraine Community Graz und ausgewählten regionalen Organisationen sammeln Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Merkur Versicherung dringend benötigte Sachspenden

In Kooperation mit Ärzte ohne Grenzen Österreich ruft die Merkur Versicherung eine Geldspendenaktion ins Leben, um die Gesundheitsversorgung vor Ort und Noteinsätze in den Nachbarländern sicherzustellen

Grenzenlose Solidarität: Die Merkur Versicherung und die Bayerische Versicherungsgruppe bündeln ihre Kräfte in Form eines länderübergreifenden Hilfsfonds, den die beiden Unternehmen mit 100.000 Euro ausstatten

Die Merkur Versicherung reagiert auf die schockierenden Ereignisse in der Ukraine mit Geschlossenheit, Empathie und einer klaren Haltung. Sicherheit, Freiheit und Selbstbestimmung sind jene Werte, die das Zwischenmenschliche ausmachen, gerade deshalb übernimmt die Merkur Versicherung soziale Verantwortung und hat konkrete Sofortmaßnahmen beschlossen, um den betroffenen Menschen in der Ukraine zu helfen.

„Wir müssen als Gemeinschaft zusammenrücken, zusammenhalten und Solidarität als Grundvoraussetzung für ein friedliches Miteinander verstehen. Vor allem müssen wir jene Menschen unterstützen, die dafür einstehen und Hilfe benötigen. Die Energie und Entschlossenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen uns stolz und ermöglichen es uns, konkrete Projekte zu fördern, die humanitäre Hilfe für die Menschen in der Region leisten“, so Ingo Hofmann, CEO der Merkur Versicherung.

Sachspendenaktion am Grazer Merkur Campus

Gemeinsam mit der Ukraine Community Graz sammeln Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewählte Sachspenden, die vor Ort dringend benötigt werden. Die Sachspenden werden im Grazer Headquarter zusammengetragen, um mit regionalen Partnern und Organisationen den weiteren Transport zu organisieren, damit die Hilfe rasch und ohne Umwege ankommt.

Geldspendenaktion für Ärzte ohne Grenzen Österreich

Um die humanitäre Situation unmittelbar zu unterstützen und das menschliche Leid zu lindern, sind Geldspenden die effizienteste Möglichkeit. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern hat die Merkur Versicherung eine Spendenaktion ins Leben gerufen und sammelt Geld für Ärzte ohne Grenzen Österreich, um die Gesundheitsversorgung vor Ort sowie Noteinsätze auch in den Nachbarländern sicherzustellen.

Grenzenlose Hilfe: Merkur Versicherung und die Bayerische spenden 100.000 Euro

Was jetzt zählt, ist eine rasche Bereitstellung von finanziellen Mitteln. Dazu bündeln die Merkur Versicherung und die Bayerische in Form eines länderübergreifenden Hilfsfonds ihre Kräfte, den die Unternehmen mit jeweils 50.000 Euro ausstatten. Seite an Seite mit Hilfsorganisationen wird der Fonds schnell und zielgerichtet für Maßnahmen eingesetzt, die den Betroffenen direkt und effektiv helfen.

Rückfragen & Kontakt:

Merkur Versicherung AG | Merkur Campus Graz

Mag. Jürgen Pock | Pressesprecher

Tel.: +43 316 8034-2429

Mobil: +43 664 4500936

E-Mail: juergen.pock @ merkur.at

www.merkur.at