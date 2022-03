Mozart Akademie im Mozarthaus Vienna

Konzert in Kooperation mit der MUK am 10. April 2022

Wien (OTS/RK) - Das Mozarthaus Vienna und die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), beides Unternehmen der Wien Holding, kooperieren für ein Konzert der Mozart Akademie. Am 10. April 2022 wird Mozarts Klavierquartett in g-Moll, KV 478 Richard Strauss Klavierquartett in c-Moll, op.13 gegenübergestellt.

Die Mozart Akademie knüpft an die musikalischen „Akademien“ an, die Mozart selbst organisierte und in denen er an wichtigen Aufführungsorten in Wien vor sein Publikum trat. Im Rahmen des im Bösendorfer-Saal des Mozarthaus Vienna stattfindenden Konzerts bringen die auftretenden Künstler*innen der MUK dem Publikum auf unterhaltsame Weise Wissenswertes über Mozart näher.

Zwei Kompositionen unterschiedlichen Erfolgs zu hören

Mitten in seiner Arbeit an „Le Nozze di Figaro“ erhielt W.A. Mozart von seinem Verleger Hoffmeister den Auftrag, drei Klavierquartette zu komponieren. Nach dem Verständnis der meisten Zeitgenossen Mozarts gehörten Klavierquartette sowie auch Klaviertrios zu der „begleiteten“ Klaviermusik; das heißt, das Klavier führte und die Streicher spielten eine untergeordnete Rolle. Doch Mozart strebte einen echten Dialog zwischen Fortepiano und Streichern an und so entstand das Klavierquartett in g-Moll, KV 478. Mag diese „neue“ Sichtweise einer der Gründe gewesen sein, warum sich das Werk so schlecht verkaufte, dass Hoffmeister den Komponisten bat, den Vertrag zu lösen?

Die Studierenden der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien stellen dem Werk von Mozart das Klavierquartett in c-Moll, op.13 von Richard Strauss gegenüber, welches dieser mit 19 Jahren komponierte. Im Gegensatz zu Mozarts Komposition wurde das Klavierquartett in c-Moll, op.13 sofort als Geniestreich anerkannt und erhielt u.a. den ersten Preis im Kompositionswettbewerb des Berliner Tonkünstlervereins.

Konzert in historischem Ambiente

Das Konzert der Mozart Akademie findet im Bösendorfer-Saal des Mozarthaus Vienna statt. Das historisch einmalige Barockgewölbe im zweiten Untergeschoß wurde mit großem architektonischem Gespür und in perfekter Symbiose aus Alt und Neu zu einem außergewöhnlichen Konzertsaal umgebaut. Aufgrund seiner hervorragenden Akustik wird der Raum regelmäßig für Konzerte und CD-Aufnahmen genutzt.

Termin:

Mozart Akademie

Sonntag, 10. April 2022, 11.00 Uhr

Bösendorfer-Saal, Mozarthaus Vienna (Domgasse 5, 1010 Wien)

Programm:

Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierquartett in g-Moll KV 478

Richard Strauss: Klavierquartett in c-Moll, op. 13



Künstler*innen:

Xinyi Zhang, Violine

Milena Stoiljkovic, Viola

Michael Sotriffer, Violoncello

Helir Hernandez, Klavier

Tickets:

Tickets für die Mozart Akademie sind um 28 Euro (ermäßigt um 24 Euro) täglich zwischen 10.00 Uhr und 17.30 Uhr im Mozarthaus Vienna, an der Konzertkassa oder bei Wien Ticket unter www.wien-ticket.at erhältlich.

