Neuer Gesundheitsminister gefragt: Pandemie und Ukraine Krieg erschweren vorausschauende Planung für Österreich

Die seit über zwei Jahren andauernde Pandemie und der aktuelle Krieg in der Ukraine haben Auswirkungen auf die Gesundheits-Landkarte in Österreich. Eine vorausschauende Planung ist schwieriger geworden -

Wien (OTS) - Der Verband der Arzneimittel-Vollgroßhändler PHAGO gratuliert dem Grünen -Politiker zur heutigen Angelobung als neuen Gesundheits- und Sozialminister und zollt dem Vorarlberger Respekt: „Die seit über zwei Jahren andauernde Pandemie und der aktuelle Krieg in der Ukraine haben Auswirkungen auf die Gesundheits-Landkarte in Österreich. Eine vorausschauende Planung ist schwieriger geworden“ , erklärt der Präsident der Arzneimittel-Vollgroßhändler PHAGO, Andreas Windischbauer.

PHAGO tritt zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung in Krisenzeiten für die Einrichtung von Sicherheitsbeständen ein. Versorgungskritische Arzneimittel könnten demnach an 22 PHAGO-Standorten in ganz Österreich gelagert und im Bedarfsfall binnen 2 Stunden an die Apotheken geliefert werden.

Als Rückgrat der Arzneimittelversorgung und kritische Infrastruktur haben die PHAGO Unternehmen ihre über ganz Österreich verteilten Betriebe für die COVID-Impfstoffauslieferung gerüstet. Damit ist eine Ausfallssicherheit gewährleistet. Zusätzlich zu den 20 Millionen Packungen, die die PHAGO-Betriebe jedes Monat österreichweit an die Apotheken ausliefern, organisieren die Großhändler an 17 ihrer Standorte die Distribution der Covid-Impfstoffe samt Impfzubehör an die Impfstellen.

Über PHAGO:

PHAGO ist eine freiwillige Interessenvertretung des österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhandels. Dessen wichtigste Aufgabe ist die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung für Österreich.

Als Rückgrat der Arzneimittelversorgung kümmern sich die PHAGO-Großhändler um die Planung, Abwicklung und Auslieferung von 20 Millionen Arzneimitteln, die jedes Monat von der Industrie in die Apotheke gebracht werden müssen. Um besonders in der Krise schnell reagieren zu können, beobachten die PHAGO-Großhändler genau, wie sich die Lagerstände in ihren 23 Standorten in ganz Österreich entwickeln.

