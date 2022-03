Born Global Academy: Internationalisierungs-Programm der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

3. Phase mit 10 Start-Ups - Workshops, ExpertInnen-Briefings und individuelle Coaching Sessions im 8-wöchigen Intensivprogramm ab 11. März

Wien (OTS) - Rund 600 österreichische an Export interessierte Startups konnten bereits von den gebotenen Inhalten in den ersten zwei Phasen (Fireside-Chat und Bootcamp Day) der neuen Born Global Academy der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) profitieren. Auch für Phase drei, das exklusive Scaleup Globally Intensivprogramm mit Start am 11. März, ist das Interesse der Startup Community groß. Eine hochkarätig besetzte Jury wählte aus über 50 Bewerbungen die folgenden 10 Jungunternehmen mit Skalierungspotenzial aus.

AISEMO

B.A.M. Ticketing

PATCHBOX

Purency

QuickSpeech

SATIAMO

stAPPtronics

Sticklett Technologies

VIABIRDS Technologies

Wormsystems

„Das genau auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ausgerichtete Intensivprogramm Scaleup-Globally unserer Born Global Academy soll eine neue Unternehmensgeneration, unsere ‚Born Globals‘, für den Weltmarkt vorbereiten. Mit dem nötigen Rüstzeug ausgestattet, sind sie vielleicht schon bald die nächsten ‚Soonicorns‘, also Startups, für die eine baldige Milliardenbewertung prognostiziert wird“, sagt Michael Otter, Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. Laut kürzlich veröffentlichter Studie von i5invest und i5grow steht Österreich bei „Soonicorns“ im internationalen Vergleich derzeit auf Platz 6. FinTech ist bei den „Soonicorns“ die dominierende Branche, gefolgt von Artificial Intelligence & Big Data sowie Health und Life Science.

KPIs nicht einziges Kriterium für Aufnahme ins Programm

Renate Schnutt, Head of Scaleups der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und Initiatorin des in Österreich einzigartigen Skalierungsprogrammes, ist erfreut über den großen Zulauf. „Alle Bewerbungen zeichneten sich durch hohe Qualität und ausgeprägten Internationalisierungs-Ambitionen aus. Um Chancengleichheit zu gewährleisten, legten wir bei der finalen Auswahl besonderes Augenmerk auf eine gute Durchmischung hinsichtlich Branchen und Diversität der Teilnehmenden.“ Wären nicht kurzfristig zwei reine Frauen-geführte Startups abgesprungen, gäbe es im Scaleup Globally Programm zur Hälfte männliche und weibliche Personen in den jeweiligen Führungsteams.

International erfolgreiche Founder bringen ihr Know-How ein

Das 8-wöchige hybrid stattfindende Programm (11.03.2022 bis 06.05.2022) zeichnet sich durch einen hohen Praxisbezug aus. „Es geht darin wortwörtlich ans Eingemachte“, so Gernot Schwendtner, Co-Founder von weGrow International und Umsetzungpartner der Born Global Academy. Die inhaltlichen Highlights umreißt er wie folgt: „Die Startup Teams lernen von High Potential Scaleups, wie sie die richtigen Zielmärkte auswählen, eine erfolgsversprechende Go-to-Market Export-Strategie entwickeln und - last but not least – erhalten sie Tipps und Tricks, worauf es beim Talent-Recruiting und Funding ankommt.“ Als internationaler Startup Co-Founder und gebürtiger Österreicher bereite es ihm besondere Freude, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich das lokale Ökosystem zu fördern.

Der „Demo Day“ am 30.05.2022 im Rahmen der „Vienna UP 2022“, dem größten Startup Festival Österreichs, stellt den Höhepunkt der Born Global Academy dar. Dort pitchen die Alumni aus der aktuellen Kohorte von „Scaleup Globally“ ihre Geschäftsidee vor internationalen Investorinnen und Investoren. (PWK107/MK)

Profile der teilnehmenden Firmen

Scaleup Globally Programm im Detail



Die Veranstaltung erfolgt im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und der Wirtschaftskammer Österreich.

weGrow International ist darauf spezialisiert Startups und Scaleups ein schnelles und nachhaltiges internationales Wachstum zu ermöglichen. Mit einem Netzwerk von 100+ SkalierungsexpertInnen weltweit hat weGrow bereits über 200 Expansionsprojekte abgewickelt.

Co-Initiatorin der Veranstaltung ist die WKO Startup-Initiative StartupNow der WKÖ Startup-Services.

