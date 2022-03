LASER BY ED: Modernes Institut für dauerhafte Haarentfernung in Graz

Graz (OTS) - Von den Achseln bis zur intimen Zone – für schmerzfreie Haarentfernung verwendet das neue Grazer Institut Laser by ED die modernste Lasertechnologie. Edith Kopeter eröffnete mit März 2022 Laser by ED in der Hüttenbrennergasse und folgt damit dem langanhaltenden Trend zur glatten Haut.

SIEHST DU MICH? – DER TREND

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters und alle wollen positiv wahrgenommen werden. Trends bestimmen unbestritten mit, wann wir uns wohl in unserer Haut fühlen. Glatte Haut gehört trotz mancher „Zurück zur Natur“-Bewegung nach wie vor zu den erwünschten Schönheitsmerkmalen, vor allem für Frauen. Aber auch die Männerwelt lässt sich immer öfter Haare an unerwünschten Stellen wie beispielsweise an Schultern und Rücken dauerhaft entfernen.

SPÜRST DU MICH? – DIE TECHNOLOGIE

Wachsen, epilieren, zupfen, rasieren – es gibt eine Alternative zur schmerzhaften und zeitraubenden Entfernung der Haare: Der Dreiwellenlängen-Diodenlaser, mit dem Edith Kopeter arbeitet, ist das aktuell sicherste und effizienteste Gerät. Er ist für verschiedene Haut- und Haartypen geeignet und kann daher maximale Ergebnisse erzielen. Einzigartig ist die integrierte Kühleinheit, diese bewirkt während der Behandlung eine Kühlung und Beruhigung der Haut, sodass die Laserbehandlung schmerzfrei ist. Konzentriertes Licht wird auf den Haarfollikel an der Wurzel gerichtet – diese wird dadurch dauerhaft verödet. Die Hautoberfläche bleibt jedoch unversehrt. Die Behandlung ist sicher und dauerhaft.

BERÜHRST DU MICH? – DIE KÖRPERZONEN

Laser by Ed spricht Männer wie Frauen gleichermaßen an und behandelt alle gewünschten Körperzonen: Beine, Achseln, Schultern, Rücken, Brust, Oberlippe, Bikinizone, Intimbereich … Wo auch immer man sich streichelweiche, glatte Haut wünscht, gehören lästige Härchen der Vergangenheit an. www.laser-by-ed.com

Rückfragen & Kontakt:

Laser by ED - Institut für dauerhafte Haarentfernung

Graz, Hüttenbrennergasse 38, 0677 64 713 911, www.laser-by-ed.com