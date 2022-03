RTLZWEI am Montag: "Die Geissens" weiterhin im Hoch (FOTO)

München (ots) -

Großes Zuschauerinteresse an den neuen Episoden

12,1 % MA in der jungen Zielgruppe und 8,5 % sowie 8,2 % MA in der klassischen Zielgruppe

Bis zu 1,24 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt in der Primetime

"Die Geissens" setzten ihren Erfolgskurs am Montagabend fort. So erzielte eine neue Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" 8,5 % MA bei den 14-49-Jährigen und 12,1 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Die Abenteuer der beliebten Millionärsfamilie in St. Tropez verfolgten in der Prime Time bis zu 1,24 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt.

Die um 21:15 Uhr folgende Episode lieferte ebenso erfreuliche Werte: Bei den 14-49-Jährigen schlug sie mit 8,2 % MA zu Buche. Bei den jungen Zuschauenden (14-29 Jahre) erreichten die Geissens erneut 12,1 % MA und durften sich über 1,19 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt freuen.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 4,9 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 07.03.2022, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

