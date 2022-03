Weltfrauentag: Mut zur Veränderung!

Villach (OTS) - Was haben Ursula Karner, Andrea Leitner und Hannah Widnig gemeinsam? Sie alle stellen im Tourismus derzeit Großes auf die Beine. Mit Umbauten, neuen Konzepten und der erfolgreichen Leitung drei großer Tourismusbetriebe in der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Ein Lokalaugenschein zum Weltfrauentag.

Zwischen Respekt vor der Aufgabe und ganz großer Vorfreude ist es oft nur ein schmaler Grat. Auch in diesen drei Fällen schwingt beides mit. Ob beim Umbau im Traditionshotel Karnerhof am Faaker See, einem Neustart mit Renovierung und modernem Konzept im Kur- und Gesundheitshotel BLEIB BERG oder mit der Kanzlerin, einem komplett entkernten sowie neu aufgesetzten Hotelresort auf der Gerlitzen Alpe: Wenn die drei Hotelmanagerinnen von ihren Plänen und Aufgaben erzählen wird klar, wie viel Leidenschaft sie Tag für Tag in ihre Betriebe investieren. Und dass ihre Aufgabe schon längst mehr ist, als „nur“ ein Job, für den man vor allem auch eines braucht: Mut zur Veränderung.

Einen Ort für das ganze Jahr schaffen

Ursula Karner ist seit bereits zehn Jahren im Familienbetrieb Karnerhof aktiv, seit fast der Hälfte ihrer Zeit dort, wurde gemeinsam mit ihrem Mann auch am aktuellen Um- und Zubau geplant. Ihr Projekt ist eines der derzeit größten der österreichischen Hotellerie: „Es wird ab der Wiedereröffnung im Mai neben diversen Renovierungen einen Infinitypool, einen Bewegungs- und Relaxraum mit Seeblick, eine neue Saunalandschaft und Ruhezonen geben“, erzählt sie. Das Ziel: „Zukünftig wollen wir auch in den Herbst- und Wintermonaten für unsere Gäste da sein und diesen Platz noch länger zugänglich machen.“ Ob so ein großes Unterfangen eine solch lange Planungszeit braucht? „Ich denke schon“, sagt Ursula Karner, „Unseren Plänen hat es gutgetan, dass sie reifen durften. Wir haben zwischendurch auch einmal komplett umgeplant. Alles in allem hat es sich absolut gelohnt, so genau über den Zubau nachzudenken. Das Angebot wird erweitert, der Betrieb und die Anlage verschönert und der Komfort gesteigert. So fällt der steile Weg hinunter zum Wasser künftig weg – dank des Umbaus kommt man ab Mai ganz komfortabel direkt zum See.“ Die Rollenverteilung im Betrieb ist bei Familie Karner übrigens ganz untypisch und trotzt allen Klischees: „Ich bin eher für das Technische zuständig, mein Mann Alfred hat das Optische übernommen. Er hat Geschmack, ist geduldig und detailverliebt, ich bin dafür eher auf das große Ganze sowie die bauliche und operative Umsetzung fixiert.“ Was nach dem Umbau ansteht? „Es gibt bereits Pläne für die weitere Entwicklung des Karnerhofs, doch diese werden noch nicht verraten. Jedenfalls möchten wir auch unsere hohe Dienstleistungsqualität weiterhin steigern und das Resort kontinuierlich weiter-entwickeln. Und natürlich: das Geschenk, das wir mit diesem Platz bekommen haben, teilen, erhalten und stetig verbessern.“ www.karnerhof.com



Sternenhimmel als Abendprogramm

Fast komplett in Frauenhand ist das Führungsteam des neuen Health Retreats BLEIB BERG in Bad Bleiberg. „Mit dem Ärztlichen Leiter und unserem Haustechnikchef sind bei uns genau zwei Männer in Führungspositionen. Sonst sind wir ein weibliches Powerteam“, erzählt Neo-Hotelchefin Andrea Leitner. „Nicht, dass man das unbedingt betonen muss, aber ich bin sehr stolz darauf, dass das so super funktioniert und wir mehr sind als ein Team. Wir sind eine Familie.“ In nur einem Jahr hat sich das Traditions- und Kurhaus komplett neu erfunden und wurde neben vollem Betrieb renoviert und modernisiert. Arbeitstage von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr abends waren für Touristikerin Andrea Leitner in dieser Zeit keine Seltenheit. „Es hat sich aber sowas von gelohnt“, ist sie überzeugt. Seit sechs Wochen ist es geschafft – mit dem 31. Januar 2022 war die „Verwandlung“ vollbracht. „Wir sind alle über uns hinausgewachsen. Und es ist so schön zu sehen, wie stolz das Team auf unsere gemeinsame Leistung ist.“ Im Gespräch wird schnell klar, dass das BLEIB BERG kein klassisches Wellnesshotel ist: „Mehr denn je ist die Gesundheit unser wichtigstes Gut. Wir stehen für ein neues Bewusstsein, echte Entspannung und ganzheitliche Prävention. Dazu gehört auch, dass wir die Gäste beispielsweise anhalten, früh schlafen zu gehen. Es gibt in unserem Haus keinen Alkohol, gesundes Essen, eine große Auswahl an Gesundheitsangeboten und dank unserer Lage an einem Kraftort am Fuße des Dobratschs einen Sternenhimmel, der bei vielen Gästen für Begeisterung sorgt. Hier kann man sich wirklich erholen, ganz ohne Ablenkung.“ www.bleib-berg.com



Eine „Kanzlerin“ für die Gerlitzen Alpe

Gebaut wird derzeit auch hoch oben am Berg, auf rund 1.400 Metern Seehöhe. Mit der Sonnwendfeier am 21. Juni steht für Hannah Widnig nicht nur die Eröffnung ihres neuesten Hotelprojekts „Die Kanzlerin“ auf der Gerlitzen Alpe an, sondern auch das elfjährige Jubiläum der familieneigenen Hotelgruppe Naturel Hotels & Resorts. Aufgeregt? „Oh ja, sehr. Es ist ein wahnsinnig tolles Projekt und wir haben derzeit alle Hände voll zu tun. Es ist unglaublich, wie viele Dinge man beachten muss, wenn man ein neues Hotelprojekt mit 94 Appartements übernimmt. Ob Marketing, Mitarbeiterthemen oder die Systeme im Hintergrund – es ist eine riesige Verantwortung.“ Ein Vorteil ist da sicher, dass es in der Naturel Hotelgruppe bereits zwei Resorts – Dorf Schönleitn und Dorf Seeleitn – gibt, die von Familienhand geleitet werden. „Wir waren schon lange auf der Suche nach einem winterlastigen Betrieb, mit dem wir die Saison für unsere Stammmitarbeiter*innen verlängern können. Die Kanzlerin ist somit das perfekte Gegenstück zum Sommerbetrieb Seeleitn.“ Denkt sie an die Eröffnung, spielen Respekt und Vorfreude gleichermaßen mit: „Der Standort auf der Kanzelhöhe ist genial. Wir haben den Bergcharakter und trotzdem die Nähe zum See. Die ganze Vielfalt der Region kommt bei diesem Standort zusammen. Und das alles mit einem traumhaften Blick über die Region.“ Für Hannah Widnig ist die Hotelleitung der Kanzlerin nur ein erster Schritt in Richtung alleinige Geschäftsführung: „Schritt für Schritt bereite ich mich natürlich auch auf die Übernahme vor, derzeit sind meine Mutter Michaela Tiefenbacher und ich gemeinsam als Geschäftsführerinnen für alle drei Betriebe tätig. Ihre langjährige Erfahrung hilft mir derzeit sehr.“ Was man braucht, um solch eine Herausforderung selbstbewusst anzugehen? „Eine große Portion Mut! Vor allem auch, um den ersten Schritt zu machen. Man wird nicht herausfinden ob es funktioniert, wenn man es nicht einfach versucht.“ www.naturelhotels.com

Rückfragen & Kontakt:

Region Villach Tourismus GmbH

Georg Overs

Geschäftsführer

+43 / (0)4242 / 42000 - 0

office @ region-villach.at

www.visitvillach.at

Peraustraße 32

9500 Villach, Österreich