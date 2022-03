Suvoda stellt neue Marke vor, die den erweiterten Fokus auf das Management komplexer klinischer Studien widerspiegelt

Philadelphia, 8. März 2022 (ots/PRNewswire) - Neben der Erneuerung der Marke kündigt das führende Technologieunternehmen für klinische Studien eConsent- und eCOA-Angebote an, um die Patienten bei ihren klinischen Studien besser zu unterstützen.

Suvoda LLC hat heute eine erneuerte Marke eingeführt, um seine Führungsposition als globales Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf hochkomplexe Studien wie Onkologie, zentrales Nervensystem und seltene Krankheiten spezialisiert hat, besser zu reflektieren. Die aktualisierte Marke kommt mit dem neuen Slogan „Trial wisely", der Suvodas Expertise in der Unterstützung und Befähigung von Pharma- und Biotechnologieunternehmen verkörpert, die ständig wachsende operative Komplexität von lebenserhaltenden Studien zu beherrschen. Nach einem herausragenden Jahr 2021 und der Unterstützung von fast 1.000 Studien in 65 Ländern seit seiner Gründung hat das Unternehmen kürzlich über sein Flaggschiffprodukt IRT hinaus expandiert. Suvoda kündigte die Veröffentlichung seiner eConsent- und eCOA-Lösungen an, die sich jetzt in der Early-Adopter-Phase befinden und einen entscheidenden Schritt auf dem Weg von Suvoda zur Rationalisierung komplexer klinischer Studien darstellen.

„Klinische Studien befinden sich inmitten eines großen Wandels in Bezug auf Komplexität und Patientenzentrierung, was Sponsoren und CROs zu einer schnellen Anpassung zwingt", sagte Jagath Wanninayake, CEO von Suvoda. „Klinische Studien erfordern heute mehr denn je sowohl Dringlichkeit als auch Strenge - Suvoda ist auf beides spezialisiert. Unsere neue Marke spiegelt den Weg von Suvoda wider und verdeutlicht unser Ziel, ein zuverlässiger Partner bei der Bewältigung dieser komplexen Aufgaben zu sein. Mit unserem erweiterten Lösungsangebot für Patienten sind wir ideal positioniert, um die nächste Generation von klinischen Studien zu unterstützen."

Der Arbeitsalltag von Fachleuten für klinische Studien wird immer schwieriger, da sie sich mit der Covid-19-Pandemie sowie mit Trends wie Patientenzentrierung und Dezentralisierung auseinandersetzen müssen. Aufgrund des medizinischen Fortschritts stehen Studien in Bereichen wie Onkologie, ZNS und seltene Krankheiten vor besonderen Herausforderungen, die zu einer größeren logistischen Komplexität führen.

Aufbauend auf der langjährigen Erfahrung des Unternehmens mit der Feinabstimmung des Managements dieser Komplexität durch präzisionsgefertigte Produkte, streng definierte Prozesse und außergewöhnlich gut vorbereitete Mitarbeiter, wendet Suvoda dieselben Qualitätsstandards auf seine neuen eConsent- und eCOA-Angebote an.

Was diese Produkte, die nahtlos auf einer einzigen Plattform funktionieren werden, vereint, ist ihre Fähigkeit, zeitkritische Momente in lebenserhaltenden Studien zu managen. Diese Produkterweiterung bietet Studienmanagern mehr Transparenz und Kontrolle über die Behandlung von Patienten und vereinfacht und verbessert gleichzeitig die Patientenerfahrung.

„Bei Suvoda legen wir großen Wert darauf, dass wir für unsere Kunden alles richtig machen", sagt Elena Filimonova, Chief Marketing Officer bei Suvoda. „Der lohnendste Teil des Rebranding-Prozesses war, von Kunden, Mitarbeitern und Branchenvertretern zu hören, dass das, was wir tun und wie wir es tun, außergewöhnlich ist. Wir freuen uns darauf, die Geschichte von Suvoda zu erzählen, denn wir wissen, dass unsere Position authentisch und glaubwürdig ist und dass wir in der Lage sind, auf globaler Ebene zu liefern."

Im Rahmen der Markeneinführung stellt Suvoda ein neues Logo vor - eine gestraffte Wortmarke, deren horizontaler Fluss die Unterstützung des Unternehmens für die Patienten während der gesamten Dauer einer Studie widerspiegelt. Die Marke wird durch eine aktualisierte Farbpalette und ein Erscheinungsbild unterstützt, das von Nahaufnahmen dominiert wird, die den Fokus auf die Personen richten, denen Suvoda dient - Ärzten und Patienten. Im Rahmen der heutigen Markenvorstellung hat das Unternehmen auch eine neue Website vorgestellt. Um die neue Suvoda zu erleben, besuchen Sie www.suvoda.com.

Informationen zu Suvoda

Suvoda ist ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf hochkomplexe, lebenserhaltende Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, zentrales Nervensystem und seltene Krankheiten spezialisiert hat. Suvoda wurde 2013 von Experten für eClinical-Technologien gegründet und unterstützt mit seinen IRT-, eConsent- und eCOA-Lösungen, die auf einer einzigen Plattform bereitgestellt werden, Fachleute für klinische Studien dabei, die dringendsten Momente in den dringendsten Studien zu bewältigen. Suvoda hat seinen Hauptsitz außerhalb von Philadelphia und unterhält außerdem Büros in Portland (OR), Barcelona (Spanien), Bukarest (Rumänien) und Tokio (Japan). Das Unternehmen rühmt sich eines konstanten Kundenzufriedenheitsindexes von 9 von 10, eines NPS-Wertes von 70 in seinen jährlichen Umfragen und wurde von Studiensponsoren und CROs für die Unterstützung von fast 1000 Studien in 65 Ländern ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie auf suvoda.com. Folgen Sie Suvoda auf Twitter und LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1759317/Suvoda _Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Mary Conway,

Clyde Group,

Mary.Conway @ ClydeGroup.com