PAYUCA Smart Parking App: über 70 Garagenstandorte in Wien

Über 100 Standorte bis in den Sommer geplant

Wien (OTS) - Einhergehend mit der Parkpickerlreform vom 1. März 2022 verwandelt sich Wien – abgesehen von dünn besiedelten Gebieten und Industriezonen – in eine durchgängige Kurzparkzone. Kostengünstige Parkalternativen werden in den Grätzln immer wichtiger. Über 70 Standorte in Wien sind mittels PAYUCA Smart Parking App für über 30.000 User erschlossen. Vor allem für Pendelnde, Ärzt:innen, mobile Pflegedienste, Kurzparkende oder Tourst:innen eine praktikable Lösung. Damit trägt PAYUCA maßgeblich dazu bei, Autos vom sichtbaren Stadtbild in Garagen zu verlagern und damit im Sinne des Smart-City-Konzepts der Stadt Wien Platz für nachhaltige Bepflanzung und bessere Lebensqualität zu schaffen.

Das etablierte Proptech PAYUCA erkannte schon vor sieben Jahren das Potenzial leerstehender Parkplätze als Ressource. Mit der Idee bestehende Leerstände in Garagen und auf beschrankten Parkflächen sinnvoll und nachhaltig zu nutzen, entwickelte das Wiener Unternehmen die gleichnamige Smart Parking App. Registrierte User haben so die Möglichkeit, in Echtzeit einen Parkplatz an mehr als 70 Standorten in Wien zu finden. „Seit der Gründung von PAYUCA im Jahr 2015 verfolgen wir erfolgreich unsere Vision, die Garage der Zukunft in Wohnhäuser zu bringen und leisten mit ihrer effizienten Nutzung einen wichtigen Beitrag, um das vorherrschende Stadtkonzept der Stadt Wien auf nachhaltige Art und Weise zu revolutionieren. Die Nachfrage hat sich enorm gesteigert. Parkplätze müssen in Zukunft noch flexibler und on demand zur Verfügung stehen. Wir bieten diese Flexibilität und verhelfen Autofahrerinnen und Autofahrern dazu, Zeit bei der Parkplatzsuche zu sparen, was wiederum zu einer Verringerung des CO2-Ausstoßes führt“, so Wolfgang Wegmayer, Co-CEO von PAYUCA. „Mit Einhergehen der Parkpickerlreform erweitern wir unsere Standorte sukzessive und werden bis zum Sommer 100 Garagen ausgestattet haben. Damit bieten wir Autofahrerinnen und Autofahrern den Mehrwert eines noch flächendeckenderen Angebots. Weiterer Benefit ist, dass die parkenden Autos durch unsere smarte Lösung vom Straßenrand unter die Erde verlagert werden und mehr Platz für Begrünung, Freiflächen und Begegnungszonen geschaffen wird. So schlagen wir eine Brücke zum modernen Mobilitätskonzept der Smart City der Stadt Wien. Mehr Bäume statt öffentlichen Parkplätzen – das kühlt die Stadt nicht nur ab, sondern schafft auch mehr Lebensqualität.“

PAYUCA Smart Parking App – so funktionierts

Für die Nutzer:innen gilt es lediglich die App kostenlos zu laden, ein Profil anzulegen und schon können die freien Stellplätze eingesehen werden – durch die eigene Navigation in der App werden die Parkplatzsuchenden einfach und schnell zum Stellplatz gelotst. Bei der Garage angekommen, verbindet sich das Smartphone der User, das Tor öffnet sich ebenso automatisch und die Zufahrt ist gestattet. Der Bezahlvorgang findet über die App statt. Sollte das Smartphone keinen Akku haben, kann die Garage auch bequem via NFC-Chip, der via App bestellt wird, geöffnet werden.

Vor allem folgende PAYUCA Garagenstandorte wurden mit der Parkpickerlreform zu wichtigen Anlaufstellen für Autofahrer:innen:

Simmeringer Hauptstraße 501-503, 1110 Wien

Guglgasse 8, 1110 Wien (Gasometer)

Geißelbergstraße 12, 1110 Wien

Zaunscherbgasse 3, 1210 Wien

Leopoldauerstraße 157, 1210 Wien

Lavaterstraße 9, 1220 Wien



Über PAYUCA

PAYUCA hat es sich zum Ziel gemacht, das Parken und Laden abseits der Straße so einfach & effizient wie möglich zu gestalten. Mit der PAYUCA Smart Parking-App deckt das Wiener Unternehmen seit 2017 erfolgreich Kurzparkbedürfnisse für mehr als 30.000 registrierte Autofahrer an über 70 Garagenstandorten ab. Mit seinen Parkraum- & E-Lademanagement Lösungen für die Wohnungswirtschaft, konzentriert sich PAYUCA dabei auf klassische Mietwohnhäuser. Immobilieneigentümer und Hausverwalter können durch unsere Lösungen einerseits ihren Leerstand monetarisieren und ihre Dauerparker einfach digital verwalten sowie dem Dauerparker ermöglichen sein E-Fahrzeug in der Garage direkt am Stellplatz zu laden. PAYUCA Parking Solutions hat derzeit 25 Mitarbeiter.

Weitere Informationen: https://payuca.solutions/de/

