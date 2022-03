Unterstützung für die Ukraine

StepStone bietet Hilfsorganisationen kostenlose Stellenanzeigen an

Wien (OTS) - Die Situation in der Ukraine macht die weltweite StepStone Gruppe und seine Mitarbeiter*innen tief betroffen. Die Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Zahlreiche Hilfsorganisationen sind seit Tagen im Kriegsgebiet und in den Grenzregionen tätig und leisten durch Notunterkünfte, Feldküchen oder medizinische Versorgung humanitäre Hilfe.

StepStone möchte einen Beitrag leisten und den zahlreichen Hilfsorganisationen bei ihrer wertvollen Arbeit Unterstützung anbieten. Deshalb wird StepStone in Österreich ab sofort alle Jobanzeigen von Hilfsorganisationen* kostenlos veröffentlichen, mit denen Mitarbeiter*innen für die humanitäre Hilfe in der Ukraine-Krise gesucht werden.

„Die Menschen in der Ukraine benötigen dringend Unterstützung. Besonders Hilfsorganisationen brauchen dafür nun jede helfende Hand“, sagt StepStone CEO Dr. Sebastian Dettmers. „Als Online-Jobplattform wollen wir genau an dieser Stelle einen Beitrag leisten und Hilfsorganisationen unterstützen, so schnell wie möglich die richtigen Leute zu finden.“

StepStone wird die Stellenanzeigen kostenlos auf StepStone.at veröffentlichen und zusätzlich über sämtliche Online-Kanäle bewerben. Hilfsorganisationen, die das kostenlose Angebot in Anspruch nehmen möchten, können per Mail unter office@stepstone.at oder telefonisch unter +43(0)1-405-00-68-0 mit StepStone direkt Kontakt aufnehmen.

* Das kostenlose Angebot richtet sich an alle Hilfsorganisationen, die über das österreichische Spendengütesiegel verfügen und im Kontext der Ukrainehilfe tätig sind.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Corina Drucker

presse @ stepstone.at

+43 680 24 21 636



StepStone Österreich

Prinz-Eugen-Str. 8-10, 1040 Wien