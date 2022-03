Kulturstaatssekretärin Mayer gratuliert Olga Neuwirth zum Ernst von Siemens Musikpreis 2022

Wien (OTS) - „Ich freue mich, dass Olga Neuwirth eine weitere internationale Würdigung erfährt und gratuliere ihr ganz herzlich zum Ernst von Siemens Musikpreis 2022“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Die Verleihung des Ernst von Siemens Musikpreises 2022 an Olga Neuwirth würdigt das Schaffen einer international anerkannten österreichischen Komponistin, die in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmekünstlerin ist: Sie hat das Berufsbild der Komponierenden – über Jahrhunderte in der Öffentlichkeit ausschließlich männlich dominiert – nachhaltig verändert. Mittlerweile ist der Beruf der Komponistin klar in der Musikbranche verankert. Es bedarf mutiger, starker und innovativer Persönlichkeiten, wie Olga Neuwirth, um sich gegen Konventionen und Regeln durchzusetzen. In künstlerischer wie in gesellschaftlicher Hinsicht hat sich Olga Neuwirth nie gescheut, Grenzen zu überschreiten. Ihre Klangsprache, ihr genreübergreifendes Arbeiten und ihr feministisches Engagement sind charakteristisch für Ihr Werk und ihr Schaffen, das bereits mit zahlreichen Preisen national und international ausgezeichnet wurde. Künstlerische Exzellenz und eine unkonventionelle Persönlichkeit machen Olga Neuwirth zu einer herausragenden Komponistin und Künstlerin, die sich im internationalen Wettbewerb um den renommiertesten Preis für klassische Musik im deutschen Sprachraum durchsetzen konnte“, so Mayer.

