Bevölkerung wünscht sich „Green-Tech-Jobs“ für Österreich

Energie-Trendmonitor 2022 (FOTO)

Linz (ots) - 88 Prozent der Bevölkerung in Österreich hält es für wichtig bis sehr wichtig, neue Arbeitsplätze mit Umwelttechnologie zu schaffen. 87 Prozent sprechen sich dafür aus, die Ausbildung im Handwerk für diese neuen Berufe zu verbessern. 82 Prozent finden Green-Tech-Arbeitsplätze attraktiv, weil die Beschäftigten mit dem Beitrag zum Umweltschutz etwas sinnvolles Leisten. Das sind Ergebnisse aus dem neuen Energie-Trendmonitor 2022. Dafür wurden im Auftrag von Stiebel Eltron 1.000 Verbraucherinnen und Verbraucher in Österreich bevölkerungsrepräsentativ von einem Marktforschungsinstitut befragt.

„Die Ergebnisse des aktuellen Energie-Trendmonitors sind ein starkes Signal für grüne Technologien und unsere klimafreundlichen Heizsysteme zur Umsetzung der Energiewende in Österreich“, sagt Ing. Thomas Mader, Geschäftsführer des Haus- und Systemtechnikherstellers Stiebel Eltron Österreich. „Wärmepumpenheizungen leisten jetzt schon einen wichtigen Beitrag, um die ehrgeizigen Klimaziele von Paris zu erreichen“.

Abhängigkeit von fossiler Energie überwinden

Die Abhängigkeit von klimaschädlichen Brennstoffen wird mit den Wärmepumpensystemen überwunden. Im Heizungskeller wollen die Verbraucherinnen und Verbraucher aus der Öl- und Gasnutzung aussteigen – zwei Drittel bewerten das laut Trendmonitor als wichtig oder sehr wichtig.

Ausgereifte Wärmepumpentechnik steht bereit

„Grüne Heiztechnologie ist ausgereift und steht für die private Energiewende bereit“, sagt Ing. Mader. „Wärmepumpensysteme eigenen sich sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung.“

Die umweltfreundlichen Heizgeräte entziehen der Umgebungsluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser Wärme und wandeln diese in Heizenergie um – das funktioniert in etwa so wie bei einem „umgekehrten Kühlschrank“. Die Wärmepumpe wird mit Strom betrieben und lässt sich mit einer Solar- oder Photovoltaikanlage koppeln. Ein solcher Antrieb steht bei der großen Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher hoch im Kurs: 91 Prozent bewerten den Ausbau der Stromerzeugung mit Solarenergie als wichtig bis sehr wichtig.

Fördergelder für Wärmepumpe

Die Bundesregierung fördert den Einbau umweltfreundlicher und effizienter Wärmepumpenim Rahmen des Programms "Raus aus Öl und Gas". Zudem gibt es Förderungen von Landesregierungen und einzelnen Energieversorgern.

Informationen zur Wärmepumpe und zu den Fördermöglichkeiten erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher bei den Stiebel Eltron-Experten oder online unter: www.stiebel-eltron.at/zuhause .

Über STIEBEL ELTRON Österreich

Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Produktion und Entwicklung von Produkten eine klare Linie - für eine umweltschonende, energieeffiziente und komfortable Haustechnik. Mit rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit setzt das Unternehmen von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Know-how. Das Resultat sind klimafreundliche und innovative Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Die österreichische Niederlassung STIEBEL ELTRON Gesellschaft mbH in Hörsching bei Linz ist die älteste Tochtergesellschaft der Gruppe - sie wurde bereits 1972 gegründet und gehört zu den führenden Anbietern von Produkten im Bereich erneuerbare Energien im Land. 2022 feiert das Unternehmen das 50-jährige Jubiläum in Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

STIEBEL ELTRON GMBH

Marco Gojcevic

Tel. +43 664 88 97 7552

E-Mail: marco.gojcevic @ stiebel-eltron.at



econNEWSnetwork

Carsten Heer

Tel. +49 40 822 44 284

E-Mail: redaktion @ econ-news.de