Wohnen an der Alten Donau: 3SI Makler vermarktet Projekt in Argonautenstraße

Wien (OTS) - Die Alte Donau nur wenige Schritte entfernt, Bootsverleih und wunderbare Freiflächen inklusive: Das Projekt in der Argonautenstraße 3 verspricht hochwertigen Wohnraum mit Urlaubsflair on top. 17 exklusive Eigentumswohnungen gelangen nun in den Verkauf.

Wohnen in urbaner Grünruhelage ist derzeit gefragt wie noch nie – die 3SI Makler vermarkten nun mit dem Projekt „Wohnen mit Boot“ in der Argonautenstraße 3, 1220 Wien besonders attraktive Eigentumswohnungen bei der Alten Donau. 17 exklusive Apartments in zwei Häusern mit Wohnflächen zwischen 46 m2 und 78 m2 gelangen in den Verkauf. Die hochwertigen 2- bis 3-Zimmerwohnungen punkten neben großzügigen Freiflächen in Form von Eigengärten, Terrassen oder Balkonen auch mit einem „Boot-Deal“. Drei Jahre lang steht den zukünftigen Eigentümerinnen und Eigentümern ein eigens reserviertes Segel-, Elektro- oder Tretboot in der Segelschule nebenan für 20 Stunden pro Jahr zur Verfügung.

Neben neun Garagenstellplätzen stehen Kellerabteile, ein Kinderwagen- sowie ein Fahrradabstellraum zur Verfügung. „ Die Argonautenstraße 3 ist ein herausragendes Projekt. Moderner, hochwertiger Wohnraum an der Alten Donau ist eine Seltenheit und bietet außerordentliche Lebensqualität! “, schwärmt Gerhard Klein, Geschäftsführer der das Projekt vermarktenden 3SI Makler.

Die 17 exklusiven, in Massivbauweise errichteten Apartments können zur Anlage oder Eigennutzung erworben werden. Neben dem Urlaubsflair durch die direkt vor der Haustüre befindlichen Donau besticht das Projekt auch durch die Nähe zur Wiener Innenstadt, die in nur 20‘ mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. „ Die Verkehrsanbindung ist hervorragend, das Einkaufszentrum Donauzentrum ist in der Nähe, das hippe „Strandcafé Wien“ ist in Gehweite – ein fantastisches Immobilienprojekt, das nun im Verkauf ist! “, so Klein.

Weitere Informationen: https://3si.immo/16507

