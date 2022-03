Vana zu Internationalem Frauentag: Schluss mit veralteten Rollenbildern!

Europaparlament diskutiert Gleichstellung in der EU-Außenpolitik und erwartet Richtlinie zu geschlechtsspezifischer Gewalt

Straßburg (OTS) - „Der diesjährige Frauentag steht ganz im Zeichen des verheerenden Konflikts in der Ukraine: Es sind einmal mehr in erster Linie Frauen und Kinder, die nun vor der kriegerischen Invasion Russlands flüchten müssen. Dabei sind Frauen - wie in den meisten Konflikten der Welt - auch wichtige Akteurinnen des Friedens und der Vermittlung. Deshalb müssen insbesondere sie in Friedensverhandlungen und in der Vorbereitung des Wiederaufbaus eine zentrale Rolle spielen. Gleichzeitig ist es nun besonders wichtig, dass wir geschlechtsspezifische Bedürfnisse auch im Bereich der humanitären Hilfe keinesfalls außer Acht lassen“, fordert Monika Vana, Delegationsleiterin der Grünen im Europaparlament.

„Auch die - nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie gestiegene - Gewalt gegen Frauen muss endlich Priorität im Handeln der EU bekommen und die vielfach verschobene Richtlinie gegen geschlechtsspezifische Gewalt heute seitens der Kommission vorgelegt werden. Geschlechtsspezifische Gewalt gehört endlich in die Liste der EU-Verbrechen und muss in all ihren Formen entschieden bekämpft werden. Die Istanbul Konvention ist in allen Mitgliedstaaten umzusetzen und das EU-Budget gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu erhöhen,” so Vana.

Das Europaparlament stimmt darüber hinaus morgen über einen Initiativbericht zum „Gender Aktionsplan in der EU-Außenpolitik“ ab. "Zentrale Forderungen darin beziehen sich beispielsweise auf die enormen Verschlechterungen der Gleichstellung der Geschlechter während der Covid-19-Pandemie, die Frauen einmal mehr in den Bereich der unbezahlten Care-Arbeit gedrängt hat, womit immer auch das Risiko für ein erhöhtes Ausmaß an Frauenarmut einhergeht. Gleichzeitig ist in Krisenzeiten leider immer auch eine Retraditionalisierung im Bereich der geschlechtsspezifischen Rollenbilder erkennbar. Eine wichtige von uns Grünen erkämpfte Forderung in dem Bericht ist, dass 85% aller neuen außenpolitischen Maßnahmen Geschlechtergleichstellung zum Hauptgegenstand haben müssen” erklärt Monika Vana und fordert: ”Es muss endlich Schluss sein mit dem immer wiederkehrenden Backlash und den veralteten Rollenbildern!”

Eine weitere Weichenstellung im Bereich der Gleichstellung erfolgt morgen mit der Abstimmung über den „Bericht zur Gleichstellung im Europäischen Parlament“. „Vom verstärkten Kampf gegen #MeToo über Frauen in Führungspositionen bis zu den immer noch eklatanten Einkommensunterschieden zwischen Frauen und Männern muss das Europaparlament an der Spitze der Überwindung der gläsernen Decke und von geschlechtsspezifischer Diskriminierung stehen,” so Vana.

Heute am 8. März finden im Europaparlament in Straßburg Feierlichkeiten zum Internationalen Frauentag, mit einer Ansprache von Frau Oksana Sabuschko, einer ukrainischen Schriftstellerin, statt. Diese kann live mitverfolgt werden.





