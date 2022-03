„Krieg in Europa. Russland greift die Ukraine an“: PULS 24 mit Sonderprogramm am Dienstag ab 09:00 Uhr

Wien (OTS) - Weiter sind russische Truppen in der Ukraine auf dem Vormarsch. Die verheerenden humanitären, weltpolitischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Invasion sind noch nicht absehbar. Aufgrund der neuen Eskalationsstufe in der Ukraine-Krise bietet PULS 24 am Dienstag, 8. März, ab 09:00 Uhr über den gesamten Tag ein Sonderprogramm mit spannenden Analysen und Einschätzungen von renommierten Expert:innen und allen aktuellen Statements der nationalen und internationalen Politik.



Zu Gast sind unter anderem der Offizier und Militärexperte Gerald Karner und der Ukraine-Experte und freie Journalist Stefan Schocher sowie der Völkerrechtsexperte Ralph Janik. Gemeinsam mit Offizier Karner analysiert PULS 24 gleich zum Start um 09:00 Uhr die militärische Lage. Live aus dem umkämpften Charkiw ist ein Deutschlehrer ins PULS 24 Studio zugeschaltet und Christian Ultsch, Ressortleiter Außenpolitik bei der Tageszeitung „Die Presse“, analysiert die internationale politische Lage. PULS 24 berichtet seit Beginn ausführlich über den Krieg in der Ukraine: Seit 24. Februar zeigte PULS 24 bereits Spezial-Sendungen in einem Ausmaß von 97 Stunden. Damit hat PULS 24 bereits 948.000 (E12+) Österreicher:innen erreicht (WSK 12+).



Ab 11 Uhr überträgt PULS 24 auch die Angelobung des neuen Gesundheitsministers Johannes Rauch. Zur Analyse ist unter anderem die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky zugeschaltet.

Sonderprogramm am Dienstag, 8. März, ab 09:00 Uhr auf PULS 24 und in der ZAPPN App.



