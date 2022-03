Keymed wurde in die Liste der für den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect zugelassenen Aktien aufgenommen

Chengdu, China, 7. März 2022 (ots/PRNewswire) - Keymed Biosciences Inc. (2162.HK) freut sich bekannt zu geben, dass die Aktien des Unternehmens gemäß der Ankündigung der Shenzhen Stock Exchange mit Wirkung vom 7. März 2022 als zulässige Aktien in den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect aufgenommen wurden. Das bedeutet, dass inländische Anleger, die die entsprechenden Zulassungskriterien erfüllen, die Aktien der Gesellschaft direkt über Hong Kong Stock Connect handeln können. Zuvor war das Unternehmen in acht Hang-Seng-Indizes enthalten, darunter der Hang-Seng-Composite-Index (HSCI) und der Hang-Seng-Healthcare-Index, und auch diese Änderung ist heute wirksam geworden.

Informationen zu Keymed

Keymed Biosciences Inc. hat sich der Innovation in der biologischen Forschung und Entwicklung verschrieben (Aktiencode: 02162 HK), konzentriert sich auf den dringenden ungedeckten klinischen Bedarf und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige, erschwingliche und innovative Therapien für Patienten in China und Übersee bereitzustellen. Zum Kern des Führungsteams gehören die Erfinder der ersten PD-1-Antikörper-Medikamente, die in den Vereinigten Staaten und in China zur Vermarktung zugelassen wurden.

Ausgestattet mit integrierten F&E-/Produktionskapazitäten umfassen die differenzierten F&E-Plattformen die T-Zell-Umleitungsplattform der neuen Generation (nTCE), die innovative Antikörper-Entdeckungsplattform, die HTS-Plattform zur Bewertung der Bioaktivität und die Hochertrags-Antikörper-Wirkstoffexpressionszellenplattform usw., die die nächste Generation von Antikörpertherapien effektiv erforschen werden. Keymed hat eine breit gefächerte Pipeline auf dem Gebiet der Autoimmunität und der Tumorbiologie aufgebaut. Die Forschungs- und Entwicklungspipeline umfasst mehr als 30 selbst entwickelte neuartige Medikamente der Klasse I, von denen viele in China den ersten Platz und/oder weltweit die ersten drei Plätze belegen.

Rückfragen & Kontakt:

Xiaoman Liu,

xiaomanliu @ keymedbio.com