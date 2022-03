ZeeVee erweitert sein Engagement in Europa mit der Gründung eines europäischen Hauptsitzes in Deutschland

Littleton, Mass. und Augsburg, 7. März 2022 (ots/PRNewswire) - Jan-Arne Rosenstein wird Geschäftsführer der ZeeVee Europe

ZeeVee, Inc., ein führender Hersteller von AV-Vertriebstechnologie, hat eine europäische Tochtergesellschaft, die ZeeVee Europe GmbH, mit Sitz in Augsburg, Deutschland, gegründet.

Die neue internationale Einheit spiegelt die wachsende Bedeutung der Aktivitäten des Unternehmens auf dem gesamten Kontinent wider.

„ZeeVee unterstützt europäische Partner seit über sieben Jahren über unsere britische Niederlassung", erläuterte Rob Muddiman, der die EMEAI-Aktivitäten leitet. „Angesichts des starken Wachstums ist die Zeit reif für eine Expansion nach Mitteleuropa. Unsere deutsche Niederlassung und unser Lager dort werden uns helfen, weiter zu expandieren und die Unterstützung zu bieten, die unsere Kunden erwarten."

Jan-Arne Rosenstein, der mehr als 14 Jahre Erfahrung in der AV-Branche hat, wurde zum Geschäftsführer von ZeeVee Europe befördert.

„Jan Rosenstein hat unglaubliche Energie und Visionen gezeigt, um unser Geschäft in der DACH-Region voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, dass er eine noch wichtigere Rolle bei der Ausweitung unserer Branchenbeteiligung und der Stärkung von Kundenpartnerschaften in ganz Europa spielen wird", sagte Muddiman.

„Im Gegensatz zu einigen unserer Wettbewerber, die aufgrund der COVID-19-Pandemie aufgrund rauer Bedingungen anhalten oder sich vom Markt zurückziehen mussten, ist unser europäisches Wachstum in der DACH-Region und darüber hinaus konstant stark. Wir verzeichnen eine sehr hohe Nachfrage nach unserer AV-over-IP-Produktlinie, und mit unserer vollen Lieferfähigkeit können wir unsere Partner bei ihren kritischen Projekten weiterhin zuverlässig unterstützen. Es ist dieses Zusammentreffen von Faktoren, das uns dazu veranlasst hat, unsere Struktur zu formalisieren und unsere Fähigkeiten und unser Engagement auf dem Markt zu erweitern."

Als Hersteller, der sich auf AVoIP- und Streaming-Produkte spezialisiert hat, ist ZeeVee einzigartig positioniert, um der Industrie Lösungen anzubieten, die den Anforderungen der heutigen Videodistribution gerecht werden. Und mit seinem zentralen Standort in Europa, der mit der Bahn gut erreichbar und weniger als eine Autostunde vom Münchner Flughafen entfernt ist, bietet ZeeVee Europe technische und vertriebliche Unterstützung, Beratung zur Produktintegration und Zugang zum Kundendienst – und das alles in der Landessprache der Kunden. Darüber hinaus wird der nahe gelegene Lagerstandort von ZeeVee, ebenfalls in Deutschland, die Vorlaufzeit für den Versand und die Lieferung von Produkten auf dem gesamten Kontinent verkürzen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie ein ZeeVee SIGNAL Partner in Europa werden können, oder wenn Sie Produktinformationen oder Support benötigen, wenden Sie sich an ZeeVee Europe unter europe @ zeevee.com.

Informationen zu ZeeVee

ZeeVee (www.zeevee.com) ist ein weltweiter Pionier und Marktführer in der Entwicklung und Bereitstellung von AV-Distributionssystemen für industrielle, kommerzielle, staatliche und private Anwendungen. Als einziger Hersteller, der Multimedia-Inhalte über Glasfaser, CATx und Koax übertragen kann, hat ZeeVee die digitale Videobranche mit seinen preisgekrönten HD- bis Ultra-HD/4K-Lösungen für den professionellen AV- und IT-Markt verändert. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl innovativer, kostengünstiger und einfach zu installierender AVoIP- und HF-Distributionsplattformen an. Die Technologien und Produkte von ZeeVee sind weltweit in Tausenden von Einrichtungen installiert, in denen Audio- und Videoinhalte aus mehreren Quellen über große Entfernungen auf mehrere Displays übertragen werden müssen. ZeeVee ist Gründungsmitglied der SDVoE Alliance und Global Presence Alliance Technology Partner.

