Partner eines 3 Mrd.-USD-Dachfonds steigt aus, um eine neue ESG-Daten-Plattform zu gründen

Los Altos, Kalif., 7. März 2022 (ots/PRNewswire) - Orly Glick, bis vor kurzem bei Vintage Investment Partners, gründet zusammen mit einer ehemaligen Führungskraft von Meta ein Startup, das Software-Tools für die ESG-Integration anbietet

ESGgo, eine neue Plattform für Unternehmensdaten, die die Erfassung, Berichterstattung und Analyse von ESG-Daten der nächsten Generation ermöglicht, wurde heute weltweit eingeführt. Das Technologieunternehmen, das anpassbare Softwarelösungen zur Synchronisierung der Datenüberwachung und zur Optimierung der Berichterstattung über Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) anbietet, gab außerdem eine Startfinanzierung in Höhe von 7 Mio. USD bekannt, angeführt von Glilot Capital mit Unterstützung weiterer prominenter Angel-Investoren aus dem Silicon Valley..

ESGgo ist das jüngste Projekt der Mitgründer Orly Glick und Ido Green, die zuletzt Partnerin bei Vintage Investment Partners bzw. Senior Software Engineering Leader bei Facebook waren. Das Startup zielt darauf ab, Unternehmen bei der Messung und Analyse ihrer ESG-Bemühungen zu unterstützen, indem es als zentrales Repository für ESG-Datenpunkte aus dem gesamten Unternehmen dient und die unterschiedlichen Systeme und manuellen Arbeitsabläufe durch automatisierte Datenerfassung, Überwachung, Lückenanalyse und Benchmarking vereinheitlicht. Anpassbare Dashboards ermöglichen es Entscheidungsträgern, den Fortschritt in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Belange, die für ihren Markt oder ihre Branche von Bedeutung sind, zu verfolgen und ihre Leistung auf einer detaillierten Ebene im Vergleich zu früheren Daten, Mitbewerbern und Branchenbenchmarks zu messen. In dem Maße, wie die Produktfunktionen und die Akzeptanz zunehmen, werden Nutzer von ESGgo Zugang zu KI-gesteuerten Erkenntnissen und maßgeschneiderten Empfehlungen zur Verbesserung ihrer ESG-Rankings erhalten.

„Die Menschen wollen mit sozial verantwortlichen Unternehmen zusammenarbeiten," sagt CEO & Mitgründerin von ESGgo, „aber es reicht nicht mehr aus, einfach nur seine guten Absichten zu bekunden. Verbraucher, Investoren, Arbeitnehmer und politische Entscheidungsträger wollen greifbare Beweise. Deshalb bringen wir ESGgo auf den Markt, eine Plattformlösung aus einer Hand, die die Berichterstattung über die für Ihr Unternehmen relevanten ESG-Themen vereinfacht und rationalisiert. Das Team und ich bauen ESGO auf, um einen positiven Einfluss auszuüben, sowohl heute als auch für die Generation unserer Kinder und darüber hinaus."

Kobi Samboursky, Mitgründer & Managing Partner von Glilot Capital, ergänzte: „Wir freuen uns, zu den frühen Unterstützern von ESGgo zu gehören. Orly Glick hat eine unglaubliche Erfolgsbilanz und eine brillante Vision in Bezug auf die Verbesserung der ESG-Berichterstattung durch Technologie. Angesichts der Tatsache, dass Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung die Art und Weise verändern, wie Unternehmen und Investoren Risiken und Chancen bewerten, ist dies der perfekte Zeitpunkt für diese bahnbrechende Lösung. Es ist wichtiger denn je, Unternehmen bei der Verbesserung ihrer ESG-Position zu unterstützen, und Orly Glick ist die perfekte Person, um den notwendigen Wandel herbeizuführen."

ESGgo startet mit einem Team aus globalen, sehr erfahrenen Technologieführern und Führungskräften, die sich gemeinsam dafür einsetzen, etwas zu bewegen. Als CEO und Mitgründerin bringt Orly Glick ESGgo auf den Weg, nachdem sie fast 25 Jahre lang an der Schnittstelle von Wirtschaft, Beratung, Technologie, Risikokapital, institutionellen Investitionen und Start-ups in den USA, Israel und Europa gearbeitet hat, unter anderem bei McKinsey & Company, Bank of America Merrill Lynch und HP. Diese Erfahrung, oft eine der wenigen weiblichen Führungskräfte in diesen Bereichen, inspiriert die Mission von ESGgo, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Mitarbeiter und Gemeinschaften durch Technologie besser zu betreuen.

Mitgründer und Chief Technology Officer Ido Green kommt zu ESGgo als etablierter Technologieführer mit Erfahrung bei einigen der weltweit bekanntesten Technologieunternehmen des Silicon Valley. Er bringt bei ESGgo seine Erfahrung in der Anwendungsentwicklung und im Management ein, die er in leitenden Positionen bei Google und Netflix sowie zuletzt bei Meta erworben hat, sowie seine Leidenschaft für den Aufbau von Startups als Investor und Serienunternehmer mit zwei erfolgreichen Übernahmen. Die Anschubfinanzierung wird es ESGgo ermöglichen, die Rekrutierung zu beschleunigen und mit einem Ingenieurteam mit Sitz in Israel zu beginnen.

Heute sehen sich Unternehmen aller Größen, Branchen und Wachstumsstadien mit größeren Forderungen der Interessengruppen nach Transparenz und Verpflichtungen zu Themen wie Klimawandel, Vielfalt in den Führungsetagen, Ressourcenmanagement und mehr konfrontiert. Bloomberg Intelligence schätzt, dass Investoren bis 2025 50 Billionen USD in ESG-bezogene Fonds investieren werden, wobei die Bemühungen um die Einbeziehung von ESG auch bei privatem Beteiligungskapital and Wagniskapital an Fahrt gewinnen werden. Darüber hinaus zeigen Untersuchungen, dass die Verbraucher und Arbeitnehmer der Millennials und der Generation Unternehmen mit einer schlechten ESG-Bilanz zunehmend meiden. Während das derzeitige Spektrum an freiwilligen Berichterstattungssystemen zusammenwächst, treten in der EU ersten ESG-Vorschriften in Kraft und die SEC in den USA wird bald folgen.Dennoch gibt es nur wenige speziell entwickelte Softwarelösungen für die Standardisierung der Erfassung und Analyse von ESG-Daten innerhalb eines Unternehmens, die eine optimierte Berichterstattung an Investoren, Aufsichtsbehörden und die Öffentlichkeit ermöglichen.

Informationen zu ESGgo

ESGgo ist ein globales Technologieunternehmen, das Datenplattformlösungen anbietet, die Unternehmen bei der Messung, Überwachung und Verbesserung ihrer ESG-Praktiken unterstützen. Die vollständig anpassbaren Dashboards von ESGgo können an die Benutzerrolle innerhalb der Berichtsstruktur eines Unternehmens angepasst werden und bieten gleichzeitig ein dynamisches Benchmarking nach Metrik, Branche, thematischem Schwerpunkt oder Markt. Durch die Integration unterschiedlicher Datenerfassungs- und Berichterstattungssysteme und das Aufbrechen von Informationssilos bietet ESGgo für die Bewertung der Nachhaltigkeits- und Sozialverträglichkeitsleistung und die Festlegung neuer Ziele, die mit jedem Standard oder jeder Offenlegungsanforderung übereinstimmen, eine Lösung aus einer Hand.

