Start für „Sound@V“ 2022: Der große Musikpreis des ORF Vorarlberg

Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten insgesamt 25.000 Euro Preisgeld; jetzt anmelden unter vorarlberg.ORF.at

Wien (OTS) - Zum dritten Mal wird heuer der bedeutende Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg vergeben, der gemeinsam mit der „Marke Vorarlberg“, dem „Wann & Wo“ und dem „Poolbar Festival“ initiiert wurde. Die große Award-Show ist für den 9. Juli 2022 im Freigelände vor dem „Alten Hallenbad“ im Rahmen des „Poolbar Festivals“ in Feldkirch geplant.

Vorarlberger Bands und Solo-Acts sind eingeladen, in den vier Kategorien Pop/Rock, Open Pool, Alternative/Singer-Songwriter und Newcomer presented by AKM/aume ihr Können zu zeigen. Mit „Publikumsliebling“, „Mundart“ und „Lebenswerk“ sind außerdem drei Sonderkategorien am Start. Die Auszeichnung ist mit sensationellen 25.000 Euro dotiert.

Wer kann mitmachen?

Teilnehmen können Vorarlberger Bands und Solo-Acts. Die Online-Anmeldung auf vorarlberg.ORF.at ist ab sofort freigeschaltet, das Formular muss vollständig ausgefüllt sein. Zusendungen per E-Mail oder telefonische Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Der Einreichungszeitraum dauert bis 9. Mai 2022, spätere Einreichungen können nicht mehr angenommen und Nachfristen nicht genehmigt werden. Für die Sonderkategorien sind keine Einreichungen möglich. Die Anmeldung für „Sound@V“ ist kostenlos.

Wer wählt die Sieger?

Eine international besetzte Fachjury kürt zusammen mit den Stimmen aus dem Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at die Sieger der jeweiligen Kategorien.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Zum dritten Mal begrüßen wir die heimische Musikszene und freuen uns auf eine tolle Musikshow der Extraklasse. Gerne unterstützt der ORF Vorarlberg mit dem beachtlichen Preisgeld junge, talentierte Musikerinnen und Musiker aus Vorarlberg.“

Herwig Bauer, Gründer und Geschäftsführer „Poolbar Festival“: „Es ist uns eine große Ehre, die Vorarlberger Popularmusikszene von gestern, heute und morgen einmal jährlich bei der Award-Show zum ‚Sound@V‘ beim ‚Poolbar Festival‘ zusammen zu führen, zu fördern – und zu feiern. Auf den Bühnen ist die ganze Bandbreite von Pop bis Nische zu sehen, bejubelt von einem großen Publikum mit Fans, Musikliebhabern, Szene und Gesellschaft.“

Christian Lampert, Projektleitung „Marke Vorarlberg“: „‚Sound@V‘ rundet unser Portfolio an Projekten, die auf die Vision ‚2035 ist Vorarlberg der chancenreichste Lebensraum für Kinder‘ einzahlen, perfekt ab.“

Anja Förtsch „WANN & WO“: „Three is the magical number: Wir freuen uns auch heuer wieder auf den mittlerweile dritten ‚Sound@V‘ – auf spannende Künstlerinnen und Künstler, lässige Bands und coole Partys. Wir sind schon sehr gespannt, was die Vorarlberger Musikszene in diesem Jahr für neue Highlights bereithält.“

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Musikerinnen und Musiker, die in Vorarlberg geboren sind und/oder seit mehr als drei Jahren in Vorarlberg leben. Bands müssen zumindest ein Mitglied haben, das in Vorarlberg geboren wurde und/oder seit mehr als drei Jahren in Vorarlberg lebt. Es gibt kein Alterslimit. Die künstlerische Darbietung muss den vier Hauptkategorien zuordenbar sein. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Bands oder Solo-Acts, deren Performance überwiegend aus Eigenkompositionen besteht. Die eingereichten Titel dürfen vor maximal drei Jahren komponiert oder veröffentlicht worden sein. Die Sieger aus 2021 sind nicht teilnahmeberechtigt.

