Internationaler Frauentag: Freie Berufe leben Gleichberechtigung!

Die Freien Berufe bieten Frauen hochqualifizierte und gleichberechtigte Berufschancen und Arbeitsplätze.

Wien (OTS) - „Uns geht es nicht nur um die plakativen Schlagworte „gleiche Entlohnung oder Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, sondern darum, dass Frauen in all unseren freien Berufsständen ein weites Arbeitsumfeld, gute Aufstiegschancen und Arbeitsplatzbedingungen vorfinden“, skizziert anlässlich des Internationalen Frauentages der Präsident der Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO) und der Kammer der ZiviltechnikerInnen, Baurat h.c. DI Rudolf Kolbe, die Ausgangslage in den freien Berufsständen.

Gerade die Berufsstände der Freien Berufe zeichne insgesamt ein hoher Frauenanteil aus. Das komme nicht von ungefähr, da Verbesserungsmöglichkeiten nicht nur gesehen, sondern aktiv an deren Umsetzung gearbeitet werde:

mehr Flexibilität bei Arbeitszeitmodellen und Wiedereinstieg in das Berufsleben

Schaffung von besseren Rahmenbedingungen durch Mentoring-Programme (z.B. YesWePlan Erasmus+)

Initiativen und Kampagnen, um unsere Berufsbilder attraktiver für Frauen/Mädchen jenseits traditioneller Berufsentscheidungen zu machen

Förderung von Maßnahmen zur Erleichterung der Teilnahme von UnternehmerInnen an öffentlichen Ausschreibungen

Attraktivierung des Weges zu mehr Frauen in Führungsgremien und -etagen

„Mit unserem Werteverständnis, unserer gesamtgesellschaftlichen Haltung und den konkreten Maßnahmen für die Zukunft tragen wir dazu bei, dass geschlechterbezogene Ungerechtigkeiten kontinuierlich abgebaut werden“, so Präsident Kolbe abschließend.

