Grüne Wien/Kickert: Füchse in ganz Wien schützen - Fuchsjagd verbieten

Abschaffung der Fuchsjagd verhindert Tierleid und würde sich positiv auf das Ökosystem auswirken

Wien (OTS) - Enttäuscht zeigt sich die Tierschutzsprecherin der Grünen Wien, Jennifer Kickert, heute über die Ablehnung eines Grünen Antrages zur Abschaffung der Fuchsjagd in Wien. Im heutigen Petitionsausschuss wurde die Petition „Abschaffung der Jagd auf Füchse“ inhaltlich behandelt. Kickert hatte einen Antrag auf eine probeweise Einführung einer ganzjährigen Schonung des Rotfuchses in ganz Wien mit wissenschaftlicher Begleitung eingebracht.



„Sogar die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy hat in ihrer Stellungnahme eine ganzjährige Schonung des Fuchses aus Sicht des Tierschutzes begrüßt. Deswegen ist es bedauerlich, dass SPÖ und Neos dies abgelehnt haben. Statt die Bejagung an ein Monitoring zu knüpfen, könnte man die Logik umdrehen und die Nicht-Bejagung wissenschaftlich begleiten. Damit könnte regelmäßig bewertet werden, ob tatsächlich so häufig wie behauptet regulierend eingegriffen werden muss", so Kickert.



Derzeit gibt es eine Schonung der Füchse in Wien nur in großen Grün-Gebieten wie etwa im Prater, im Lainzer Tiergarten, auf der Donauinsel oder in anderen großen Parks. „Dort haben trotz Jagd-Verbots die Füchse nicht überhand genommen, es sind auch keine Krankheiten ausgebrochen. Es gibt also keinen Grund, dies nicht probeweise und wissenschaftlich begleitet in ganz Wien zu machen“, so Kickert abschließend.



