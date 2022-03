Grebien/Grüne zum internationalen Frauentag: Mediale und soziale Präsenz von Frauen mit Behinderungen deutlich erhöhen

Wien (OTS) - „Frauen mit Behinderungen sind Teil unserer Gesellschaft. Gemeinsam müssen wir für mehr Sichtbarkeit sorgen und sie zu Wort kommen lassen. Denn sie haben etwas zu sagen. Frauen wollen mit eigener Stimme für sich und über sich sprechen. Und viele Frauen tun das bereits“, sagt Heike Grebien, Sprecherin der Grünen für Menschen mit Behinderungen.

Menschen mit Behinderungen sind in Österreich viel zu wenig sichtbar. In ganz besonderem Maße betrifft das Frauen mit Behinderungen. Anlässlich des internationalen Frauentages am 8. März wollen die Grünen die Unsichtbarkeit von Frauen mit Behinderungen thematisieren. Sie haben in der Öffentlichkeit fast keine Präsenz und kaum eine eigene Stimme. Viele leben in Einrichtungen und können am gesellschaftlichen Leben nicht oder nur sehr eingeschränkt teilnehmen.



So arbeiten zum Beispiel die Frauen des Österreichischen Behindertenrats daran, Frauen mit Behinderungen und deren Lebensrealitäten sichtbarer zu machen. Mittels Liste machen sie darauf aufmerksam, dass es bestens geeignete Frauen mit Behinderungen gibt, die als Expertinnen zu unterschiedlichen Themen oder auch zu ihrem Leben als Frau mit Behinderungen sprechen können.

Im preisgekrönten Beitrag der ORF-Sendung „konkret“ von Marianne Waldhäusl mit dem Titel „Frauen, die behindert werden“ (2. April 2021) zeigen fünf starke Frauen, wie sie ihr Leben trotz zahlreicher Barrieren und Vorurteile selbstbestimmt meistern. Dieser Beitrag ist ein rares Beispiel für mediale Präsenz von Frauen mit Behinderungen.



„Die Frauen des Behindertenrats und die Frauen im Beitrag zeigen stellvertretend für Frauen mit Behinderungen in Österreich, dass es sie gibt und sie eine Stimme haben. Als Sprecherin für Menschen mit Behinderungen werde ich weiter dafür kämpfen, dass Frauen mit Behinderungen medial präsent sind und als ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft wahrgenommen werden“, betont Grebien.





