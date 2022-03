Comedy-Superstar Michael Mittermeier zu Gast bei "Ohne Maulkorb" mit Rudi Dolezal am Dienstag um 20.15 Uhr auf krone.tv

Deutscher Kult-Kabarettist hat exklusiv für Rudi Dolezal sein neues Buch "Nur noch eine Folge" im Gepäck!

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Ohne Maulkorb“ ist der deutsche Comedy-Superstar Michael Mittermeier zu Gast. Er spricht mit Rudi Dolezal am Dienstag um 20.15. Uhr auf krone.tv über sein am 10. März erscheinendes neues Buch „Nur noch eine Folge“, und auf was sich die Fans bei Mittermeiers kommender Österreich-Tour ab April freuen können!

Zum Gespräch trafen sich Michael Mittermeier und Rudi Dolezal vor würdiger Comedy-Kulisse im Münchner Lustspielhaus. Dolezal über den deutschen Kult-Komiker: „Ich habe schon Michaels erstes Bühnenprogramm ‚ZAPPED‘ als Regisseur betreut - und Bono von U2 sagte mir einmal über ihn: ‚Einer der wenigen Deutschen, die lustig sind!‘“

Rudi Dolezal interviewt berühmte internationale und heimische Menschen auf eine unübliche Art und Weise und lässt uns damit oft sehr emotionale, außergewöhnliche Momente in diesen Gesprächen erleben.

„Ohne Maulkorb“ mit Rudi Dolezal, jeden Dienstag um 20.15 Uhr auf krone.tv

krone.tv – Der neue TV-Sender aus und für Österreich!

Frisch, ehrlich und österreichisch: Mit unserem abwechslungsreichen Programm bieten wir rund um die Uhr brandaktuelle News, Top-Unterhaltung, packende Sporthighlights und vieles mehr.

Unsere über 30 Formate können sich sehen lassen: nämlich österreichweit im TV via Satellit, bei den größten Kabelanbietern und via Antenne (alle Infos zum Empfang auf www.krone.tv/empfang).

Auch online auf www.krone.tv ist unser Livestream jederzeit verfügbar. In der umfassenden Mediathek können Sie Ihre Lieblingssendung nachschauen, wenn Sie sie verpasst haben.

Auf YouTube, Facebook und Instagram finden Sie außerdem die besten Highlights und Hintergrundstorys.

Rückfragen & Kontakt:

Krone Multimedia GesmbH & Co KG

Anna Schuster

redaktion @ krone.tv

www.krone.tv