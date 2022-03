AVISO AK Pressekonferenz am 10. März: Ohne die KollegInnen geht’s nicht!

SORA-Studie ArbeitnehmerInnen und Staatsbürgerschaft

Wien (OTS) - Mittlerweile sind ein Fünftel aller Arbeitskräfte KollegInnen mit anderen Staatsangehörigkeiten als der österreichischen, in vielen systemrelevanten Berufen sind es noch mehr. Sie tragen damit maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg des Landes bei und dazu, das Land während der Coronakrise am Laufen zu halten. Die SORA-Studie „KollegInnen mit anderen Staatsangehörigkeiten als der österreichischen am österreichischen und Wiener Arbeitsmarkt – Zwischen Systemrelevanz und Exklusion:

Erwerbssituation, Arbeitszufriedenheit und Diskriminierung in der Arbeit“ gibt ein umfassendes Bild über ihre Situation in der Arbeitswelt. Die AK fordert Gerechtigkeit für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich, unabhängig von der Staatsangehörigkeit.

Ohne die KollegInnen geht's nicht!



AK Präsidentin Renate Anderl

Daniel Schönherr, SORA



Datum: 10.3.2022, 09:00 - 10:00 Uhr



Ort:

AK Wien Bibliothek, Erdgeschoß

Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien



Url: http://w.ak.at/WirSindKollegInnen



