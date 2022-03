Frauen müssen in der Gesellschaft gehört und respektiert werden

Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs zum internationalen Frauentag.

Wien (PK) - In einer gemeinsamen Erklärung zum internationalen Frauentag betonten die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs die Bedeutung gesellschaftlicher Repräsentanz von Frauen in Politik, Wirtschaft und Kultur des Landes: "Frauen müssen in der Gesellschaft auf allen Ebenen gehört und respektiert werden!"

Die Pandemie habe leider den Druck auf Frauen erhöht, überkommen geglaubte Rollenzuordnungen und Mehrfachbelastungen einfach hinzunehmen. "Hier müssen wir alarmiert sein", hielt Doris Bures fest, "rote Linien sind aber letztlich dann überschritten, wenn Gewalt gegen Frauen angewandt wird. Ein Rekord an Femiziden muss ein Signal zum Handeln sein!".

Für Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs ist der internationale Frauentag auch Anlass, auf die höchst unterschiedlichen Grade der Gleichstellung in den Regionen hinzuweisen. "Gerade in vielen kleinen Gemeinden ist die Kluft zur Gleichstellung von Frauen und Männern besonders groß. Das gilt insbesondere für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ohne flächendeckende Kinderbetreuungsangebote wird Gleichstellung nicht funktionieren. Das ist nicht nur ein Thema für den Weltfrauentag, sondern für alle 365 Tage im Jahr!" (Schluss) red

