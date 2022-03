SPÖ-Regner zum internationalen Frauenkampftag: Gewalt gegen Frauen nimmt in Krisenzeiten besonders zu

Frauenkampftag muss endlich Feiertag werden - EU-Kommission stellt Richtlinie gegen Gewalt gegen Frauen vor

Wien (OTS/SK) - „Auch der internationale Frauenkampftag steht dieses Jahr im Licht der Ukraine-Krise. Frauen werden in kriegerischen und bewaffneten Konflikten oft Betroffene vielfältiger Formen der Gewalt. Wir sehen gerade wie Hunderttausende Frauen aus ihrer Heimat fliehen. Das hat kurz- und langfristige Folgen auf das Leben dieser Frauen. Von fehlender Gesundheitsversorgung bis hin zur Gefahr, in eine wirtschaftlich prekäre Situation abzurutschen und ihren Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt zu verlieren, sind Frauen dieser Situation oft schutzlos ausgeliefert. Zusätzlich gibt es Berichte von Frauenrechtsorganisationen, die vor Schleppern und Menschenhändlern warnen, die in den Fluchtwirren aktiv werden. Vergewaltigung und Zwangsprostitution sind für Frauen auf der Flucht eine reale Gefahr. Die EU-Staaten und NGOs, die humanitäre Hilfe an den Grenzen organisieren, müssen hier besonders aufmerksam sein“, sagt Evelyn Regner, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments anlässlich des morgigen internationalen Frauentags am 08. März. ****

Weiter betont die SPÖ-Abgeordnete: „Das Problem der geschlechtsspezifischen Gewalt beschränkt sich jedoch nicht nur auf Konfliktgebiete. Auch in der EU ist Gewalt gegen Frauen weit verbreitet, wobei sich die Situation durch die Corona-Pandemie und das Verschieben des sozialen Lebens in den privaten Raum, nur noch verschlimmert hat: 77% der Frauen in der EU gehen davon aus, dass die COVID-19 Pandemie dazu geführt hat, dass sich die psychische und physische Gewalt gegen Frauen erhöht hat. Das sind erschreckende Zahlen!“

Dass die EU-Kommission morgen endlich eine Richtlinie gegen Gewalt gegen Frauen vorlegt, ist für die Europapolitikerin lange überfällig: „Endlich kommt eine europaweite Regelung gegen Gewalt an Frauen. Im Europäischen Parlament plädieren wir schon lange für eine umfangreiche Richtlinie. Es ist unbedingt notwendig, dass eine solche Grundlage für die Harmonisierung der nationalen Gesetze geschaffen wird, Gewalt gegen Frauen in die Liste der Europäischen Verbrechen aufgenommen wird und endlich alle EU-Mitgliedsstaaten die Istanbul-Konvention ratifizieren sowie umsetzen. Frauenrechte sind schlicht und einfach Menschenrechte - jeden Tag! Im EU-Parlament werden wir jetzt die legislative Arbeit beginnen und uns dafür einsetzen, dass der Gesetzestext am Ende auch ambitioniert gestaltet ist.“

Abschließend fügt Regner hinzu: „Jedes Jahr am 8.März treten wir weltweit für mehr Frauenrechte und Gleichstellung ein. Daher ist es höchste Zeit, dass dieser Tag auch ein Feiertag wird! Dieses Jahr sollten wir diesen Anlass nutzen, um gegen geschlechtsspezifische Gewalt einzutreten und diese Forderungen auch auf unsere Europäische Außenpolitik zu übertragen.” (Schluss) up

