Soforthilfe für die Ukraine: PüSPöK spendet 120.000 Euro an Hilfsorganisationen

Das Parndorfer Windkraft- und Photovoltaik Unternehmen PüSPöK spendet je 30.000 Euro an die Hilfsorganisationen Caritas, Volkshilfe, Diakonie und Nachbar in Not.

Parndorf (OTS) - Der burgenländische Familienunternehmen PüSPöK spendet 120.000 an Caritas, Volkshilfe, Diakonie und Nachbar in Not, um einen Beitrag zur Sofortversorgung von ukrainischen Flüchtlingen zu leisten. „ Der Krieg in der Ukraine macht uns alle fassungslos. Die Zerstörung und das unglaubliche Leid der Menschen vor Ort müssen so schnell wie möglich ein Ende haben “, sagt Lukas Püspök, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe PüSPöK. Darum haben sich die Eigentümer:innen auch sehr schnell dazu entschieden, einen großen Beitrag in Höhe von 120.000 Euro zur Soforthilfe in der Ukraine zu leisten. „ Entschlossenheit, Solidarität und rasches Handeln sind aus unserer Sicht das Gebot der Stunde “, ergänzt Püspök. Die Spendensumme kommt den Hilfsorganisationen zu je 30.000 Euro zugute. Der symbolische Scheck wurde an Vertreter:innen der Organisationen übergeben, die in dieser großzügigen Spende ein deutliches Signal sehen und sich eine Vorbildwirkung für weitere Soforthilfe erhoffen. „ Mit dieser Spende wollen wir auch als Unternehmen einen Beitrag zur Hilfe vor Ort leisten, und wir hoffen, dass sich noch viele weitere Unternehmen in den kommenden Tagen und Wochen solidarisch anschließen “, kommentiert Lukas Püspök.

Über PüSPöK:

PüSPöK ist ein Familienunternehmen und beschäftigt sich seit 1997 mit der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie. Vor mehr als 20 Jahren begann seine Geschichte mit der Entwicklung und Errichtung von einem der ersten Windparks im Burgenland. Heute ist PüSPöK eines der führenden Unternehmen im Bereich Windkraft und Photovoltaik in Österreich. Die Produktionsanlagen des Unternehmens versorgen bereits 270.000 Haushalte mit grünem Strom.

