FPÖ Wien warnt anlässlich des Frauentags vor Altersarmut von Seniorinnen

Wien (OTS/RK) - FPÖ-Gemeinderätin Veronika Matiasek, hat heute als Frauensprecherin ihrer Fraktion im Rahmen einer Pressekonferenz zum internationalen Frauentag am 8. März auf die spezielle Situation von Pensionistinnen in Wien hingewiesen. Diese seien mehrheitlich von Altersarmut betroffen. Matiasek betonte, dass die „gerechte Anrechnung von Kinderbetreuungs- und Pflegezeiten“ immer noch fehle. Kleine Pensionen bedürfen unbedingt einer Erhöhung, so die FPÖ-Gemeinderätin weiter. Angesichts der hohen Energiepreise müsse gewährleistet werden, dass die „Frauen ihren Lebensabend in einer geheizten Wohnung“ verbringen können.

Auch das Thema Alterseinsamkeit bei Frauen sei laut Matiasek ein viel zu wenig Beachtetes. Dieses habe sich durch die Corona-Pandemie und die Maßnahmen dazu noch verstärkt. Sie fordere deshalb einen massiven Ausbau der mobilen Dienste, die oft nur Zeit hätten „das Notwendigste im Haushalt zu erledigen“.

Matiasek fordere weiter eine Pflegereform angesichts der geänderten Lebenssituationen: Oft würden sich auch Seniorinnen um Angehörige kümmern bzw. die Pflege dieser organisieren. Hier müssen eine bessere Ausbildung, höhere Bezahlung sowie verbesserte Arbeitsbedingungen her.

Matiasek wies außerdem darauf hin, dass Pensionistinnen in letzter Zeit immer häufiger Opfer von betrügerischen Machenschaften würden. Deshalb fordere sie einen Ausbau des Opferschutzes sowie der Nachsorge und intensive, regelmäßige Informationen über die Medien.

