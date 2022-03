ORF III Kulturdienstag: Auftakt für neuen „Erbe Österreich“-Zweiteiler „Österreichs historische Gartenpracht“

Außerdem: Neue Folge „Aus dem Rahmen“ im Naturhistorischen Museum, „ORF III AKTUELL“ zum Ukraine-Krieg, „Kultur Heute“ zum Weltfrauentag

Wien (OTS) - Für all jene, die einen gepflegten Garten zu schätzen wissen und sich gerne gestalterische Inspiration holen möchten, bietet der „ORF III Kulturdienstag“ am 8. März 2022 im Hauptabend das richtige Programm: Den dreiteiligen „Erbe Österreich“-Abend eröffnet die erste Folge des neuen ORF-III-Zweiteilers „Österreichs historische Gartenpracht“. Danach besucht Karl Hohenlohe das Naturhistorische Museum für eine neue Ausgabe der Reihe „Aus dem Rahmen“.

Am Vormittag, von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr, widmet sich „ORF III AKTUELL“ dem Krieg in der Ukraine sowie den weiteren Themen des Tages. Danach folgt ein „zeit.geschichte“-Dacapo der Doku „Die letzten Tage der Sowjetunion“ (13.00 Uhr). Um 13.55 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ wieder zurück und liefert bis 17.10 Uhr ein umfangreiches Update zu den Ereignissen in der Ukraine.

„Kultur Heute“ steht um 19.45 Uhr im Zeichen des Weltfrauentags:

ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr spricht im Kosmos Theater in Wien mit Danielle Spera. Die Direktorin des Jüdischen Museums Wien stellt Frauen vor, die vor mehr als 100 Jahren Pionierarbeit in Sachen Feminismus in Österreich geleistet haben.

Zum Auftakt des dreiteiligen „Erbe Österreich“-Abends um 20.15 Uhr feiert der erste Film des neuen ORF-III-Zweiteilers „Österreichs historische Gartenpracht“ Premiere: Judith Doppler und Kurt Mayer lüften darin die Geschichten hinter Österreichs Gartenerbe und lassen eine Epoche wiederauferstehen, in der einige der beeindruckendsten Bauten und Anlagen Österreichs entstanden sind. Teil eins beschäftigt sich mit dem alternden Prinz Eugen, der sich viel mehr für seine neuesten Pflanzen als für die Schlachten interessierte, die er noch zu gewinnen hatte. An allen wichtigen Häfen, etwa Genua oder Venedig, hatte er seine Agenten platziert, die exotische Pflanzen beim Abladen für ihn zur Seite schafften. In Schloss Hof fand die Gartenliebe des Prinzen ihre ultimative Ausformung. Ab 21.05 Uhr folgen Folge eins der zweiteiligen ORF-III-Produktion „Wiener Parks – Rund um die Ringstraße“ sowie „Der Wiener Prater – Lustgarten der kleinen Leute“ (21.55 Uhr).

Um 22.45 Uhr besucht Karl Hohenlohe in einer neuen Ausgabe von „Aus dem Rahmen: Das Naturhistorische Museum“ Wien und lässt sich durch die Geschichte und zu einigen ausgewählten Ausstellungsobjekten führen. Einst als Heimstätte der habsburgischen zoologischen Exponate erbaut, zeigt sich das Naturhistorische Museum heute als moderner Hort von Forschung und Wissensvermittlung, auch zu den aktuellen Themen der Zeit wie Ressourcenmanagement, Nachhaltigkeit und Zukunftstechniken. Das Führungsteam mit der Generaldirektorin und wissenschaftlichen Leiterin Katrin Vohland sowie dem wirtschaftlichen Geschäftsführer Markus Roboch bietet den Besucherinnen und Besuchern noch bis 18. April die spannende Schau „KinoSaurier“.

