Junge Generation in der SPÖ: Es ist Zeit für echten Gewaltschutz statt zynische Verhaltenstipps für Frauen!

Die Junge Generation (JG) in der SPÖ fordert zum Internationalen Frauentag längst überfällige Maßnahmen zum Gewaltschutz von der Bundesregierung

Wien (OTS/SK) - 31 Frauen wurden im Jahr 2021 in Österreich ermordet. Bei dieser erschütternden Bilanz sollten bei der verantwortlichen Bundesregierung alle Alarmglocken schrillen, diese antwortet jedoch mit „Verhaltenstipps“ für Frauen und wälzt die Verantwortung auf sie ab. „Jede fünfte Frau wird zumindest einmal in ihrem Leben Opfer von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt. Mit zynischen Verhaltenstipps versucht die Regierung, die Verantwortung auf die Opfer, die Frauen, abzuschieben und betreibt somit eiskaltes Victim Blaming. Diese Bundesregierung gefährdet das Leben der Frauen in Österreich.“, kritisiert JG-Vorsitzende Claudia O’Brien die Bundesregierung scharf. ****

Die Maßnahmen, mit denen ein echter Schutz vor patriarchaler Gewalt erreicht werden kann, liegen seit Jahren auf dem Tisch: Hochrisikofallkonferenzen, Aufstockung der Gewaltschutzmittel auf 228 Mio. Euro und 3.000 zusätzliche Jobs in der Gewaltprävention. Patricia Katsulis, Frauensprecherin der JG, nimmt die Frauenministerin in die Pflicht: „Bundesministerin Raab ignoriert die Forderungen von Gewaltschutzeinrichtungen und schaut tatenlos zu, während sich die Situation vieler Frauen besonders während der Pandemie zunehmend verschlechtert. Was muss noch passieren, damit die Frauenministerin endlich Verantwortung übernimmt?“

Gewalt gegen Frauen sind jedoch keine Einzelfälle, dahinter steckt ein strukturelles gesellschaftliches Problem. „Die strukturelle Dimension der Gewalt wird von der Bundesregierung vollkommen ignoriert. Den Frauen auszurichten, sie sollen keine Kopfhörer verwenden oder lernen, sich selbst zu verteidigen, um nicht Opfer von Gewalt zu werden, zeugt von völliger Inkompetenz und Missachtung des eigentlichen Problems“, kritisiert auch Jasmina Malkoc, stellvertretende Frauensprecherin der JG, mit Blick auf die von der Regierung kürzlich veröffentlichten Verhaltenstipps für Frauen.

„Diese Regierung lässt Frauen in Österreich im Stich. Echter Gewaltschutz sieht anders aus!“, sind sich O’Brien, Katsulis und Malkoc einig.

Die JG hat anlässlich des Internationalen Frauentages Tipps für die Bundesministerin Raab anzubieten: tinyurl.com/264dk2j5

