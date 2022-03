Modul zur CO2-Optimierung Teil der NDC Simulation Suite von MIBCON NDC

Prag, 4. März 2022 (ots/PRNewswire) - Als Reaktion auf die stetig wachsende Bedeutung der Nachhaltigkeit in den Unternehmensstrategien und operativen Prozessen führt MIBCON NDC ein Modul CO2-Optimierung ein, das die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in der Produktion unterstützt und die Umsetzung der CO2-Ziele vereinfacht.

„Mit diesem Modul ist es möglich, automatisch CO2-Daten von Rohstoffen zu erfassen, den gesamten CO2-Fußabdruck von der Wiege bis zur Auslieferung auf der Ebene von Endprodukten oder Produktkategorien zu berechnen und verschiedene Produktzusammensetzungen oder -varianten zu vergleichen. Dabei ist der vollständige Prüfpfad der Berechnung nachvollziehbar. „Damit bieten wir unseren Kunden eine unübertroffene Möglichkeit, ihren CO2-Fußabdruck zu verwalten, zu prognostizieren und zu überwachen", sagt Vladislav Štefaňák, Chief Executive Officer bei MIBCON NDC. „Darüber hinaus kann analysiert werden, welche Materialien und andere Emissionsfaktoren am kohlenstoffintensivsten sind, und deren Gesamtauswirkungen auf den CO2-Ausstoß betrachtet werden."

Karel Jiřík, Head of Product bei MIBCON NDC, fügt hinzu: „Mit diesem Modul können Sie auch Berichte über alle drei Bereiche von Emissionsfaktoren, aufgeteilt nach Produktionsstätten oder Geschäftsbereichen, erstellen und automatisch die Verfügbarkeit der CO2-Eingangsdaten und die Zuverlässigkeit der Berechnung kontrollieren. Am Ende des Prozesses kann jedes fertige Produkt mit einem automatisch generierten CO2-Zertifikat ausgestattet werden, das die gesamte Kohlenstoffintensität des Produkts angibt."

Wodurch unterscheidet sich das Produkt von der Konkurrenz?

„Das Besondere ist die Einfachheit und Geschwindigkeit der Berechnung", erklärt Karel Jiřík. „Von der Datenerfassung bis zur Erstellung des Berichts läuft alles automatisch ab, ohne dass ein Mensch eingreifen muss. Die Ergebnisse stehen fast in Echtzeit zur Verfügung, und die Stücklisten können in beliebiger Granularität und Komplexität angezeigt werden."

„Ich glaube, dass eine präzise Ausrichtung der Nachhaltigkeitsinitiativen und die Auswahl der kosten- und auswirkungseffizientesten Strategien immer wichtiger wird: Angesichts der sehr unglücklichen letzten Wochen sehen sich viele Unternehmen gezwungen, ihre Ziele der CO2-Reduzierung zu überdenken. Ich möchte einfach nicht, dass die unglaubliche Dynamik der letzten Jahre Richtung Umweltschutz jetzt einfach verpufft. Deshalb haben wir dieses Produkt entwickelt. Es wurde ein bisschen zu einer Herzensangelegenheit", fügt er hinzu.

Das Modul zur CO2-Optimierung ist eines der vier Module der NDC Simulation Suite. Die anderen sind Product Costing, BoM Management und Supplier Strategy.

Die Module sind frei kombinierbar, aber wenn Unternehmen mit einem umfangreichen Produktportfolio die gesamte NDC Simulation Suite einsetzen, können sie automatisch komplette Simulationen von Produktionsprozessen durchführen. Die Suite ermöglicht eine Simulation und Vorhersage der Auswirkungen von Änderungen in der Produktion in Echtzeit und stellt so das richtige Wissen für die richtigen Maßnahmen bereit.

„Je nach Ihren Zielen und Ihrem organisatorischen Ökosystem können Sie CO2-Daten mit anderen Modulen kombinieren, um den gesamten Produktionsprozess zu simulieren und zu steuern. Alle Module des NDC-Simulationspakets können in praktisch jeder technologischen Umgebung eingesetzt werden, da sie die meisten der gängigen Integrationsstandards unterstützen", sagt Vladislav Štefaňák.

Karel Jiřík resümiert: „Die NDC Simulation Suite liefert Echtzeit-Produktionssimulationen in einer integrierten, benutzerzentrierten Umgebung. So können Sie die besten Produkt- und Betriebsstrategien ermitteln - und das mit minimalem Zeit- und Arbeitsaufwand!"

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1759689/MIBCON_NDC_Simulation_Suite.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Martin Anderle; martin.anderle @ mibndc.com; + 420 724 61 71 51