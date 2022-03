„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Thomas Stipsits und Mavi Phoenix am 8. März in ORF 1

Außerdem: Neue Folge „Pratersterne“ und Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Zwei Jahre nach der letzten Sendung mit Publikum dürfen Stermann und Grissemann in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 8. März 2022, ab 22.00 Uhr in ORF 1 endlich wieder vor 200 Augenpaaren Gags, Gags, Gags präsentieren. Zu Gast sind Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits und der Lieblingsmusiker der Generationen X bis Z, Mavi Phoenix. Im Anschluss erhellen um 23.00 Uhr die „Pratersterne“ „DIE.NACHT“: Hosea Ratschiller begrüßt im „Fluc“ am Wiener Praterstern Künstlerinnen und Künstler der Kleinkunstszene. Auf der Stand-up-Bühne stehen dieses Mal Lisa Eckhart, Martin Buchgraber, Benedikt Mitmannsgruber und Lisa Schmid. Und zum Abschluss heißt es um 23.45 Uhr beim Dacapo „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Thomas Stipsits steht nach seiner Auszeit endlich wieder auf der Bühne und vor Publikum. In seinem aktuellen Programm „Stinatzer Delikatessen“ zeigt der wandlungsfähige Entertainer ein Best-of seiner „burgenländisch-steirischen Mischung“, gibt Ausblicke auf ein neues Solo-Programm, schwingt sich mit seinen Liedern in stimmliche Höhen und erzählt, was er in seiner Auszeit gemacht hat.

Mavi Phoenix ist der gefeierte österreichische Musiker und Rapper der Generation Z. Sein neues Album „Marlon“ erzählt von persönlichen und künstlerischen Veränderungen im Leben des gebürtigen Oberösterreichers. Nach einem Gespräch über Role Models, die Trennung zwischen Kunstfigur Mavi und Privatperson Marlon und Rap versus Balladen performt Mavi Phoenix live den Schlusssong der Sendung.

Um 23.00 Uhr folgt eine neue Folge der „Pratersterne“ mit Lisa Eckhart, Martin Buchgraber, Benedikt Mitmannsgruber und Lisa Schmid.

