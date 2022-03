SJ-Greiner: „Frau* sein darf nicht arm machen! Teure Menstruationsprodukte bluten unsere Geldbörsen aus!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend zum Frauen*kampftag

Keine junge Frau* soll sich zwischen einem Jausenbrot oder einer Packung Tampons entscheiden müssen! Romana Greiner, SJ 1/2

Denn die Bundesregierung scheint sich nicht für die wirtschaftlichen Sorgen tausender junger Frauen* zu interessieren! Romana Greiner, SJ 2/2

Wien (OTS) - „Die Geldbörse von Frauen* blutet aus! Denn durch die hohen Kosten von Menstruationsartikeln, wie etwa Tampons oder Binden, werden Frauen* in ihrem Leben durchschnittlich mit 3.400€ konfrontiert. Gerade für junge Frauen*, die in Armut oder an der Armutsgrenze leben, kann das zum finanziellen Problem werden. Es braucht deswegen kostenlose Tampons und Binden - und zwar überall dort, wo junge Menschen sich aufhalten!“, so die Frauen*sprecherin der SJ, Romana Greiner, im Rahmen einer Medienaktion zum Weltfrauen*tag.



Bei der Aktion wurde symbolisch eine leere Geldbörse gezeigt, während zugleich Geldscheine bei einer lebensgroßen Binde lagen. Die SJ möchte mit dieser Aktion, die im Rahmen ihrer Kampagne „Wir bluten aus – Frau* sein darf nicht arm machen!“ veranstaltet wurde, auf das Phänomen der Periodenarmut aufmerksam machen. „ Keine junge Frau* soll sich zwischen einem Jausenbrot oder einer Packung Tampons entscheiden müssen! Das ist nämlich leider die Realität vieler Frauen*, die hohe Kosten aufgrund ihrer Periode tragen müssen. Keine Frau* hat sich ausgesucht, dass sie mehrere Tage im Monat blutet!“, meint Greiner und verweist darauf, dass in Österreich jedes fünfte Kind in Armut lebt.



Als positives Beispiel nennt Greiner Schottland, wo es kostenlose Menstruationsartikeln an allen Schulen gibt. „Anhand solcher Beispiele kann man sehen, dass es nicht schwer ist, eine kostenlose Versorgung herzustellen – es fehlt nur am politischen Willen. Denn die Bundesregierung scheint sich nicht für die wirtschaftlichen Sorgen tausender junger Frauen* zu interessieren! “, kritisiert Greiner abschließend.



Fotos der Aktion sind unter folgendem Link verfügbar: LINK



Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at