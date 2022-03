FPÖ-Schartel/Kügerl: „Frauen müssen in Zeiten wie diesen besondere Unterstützung erfahren!“

Auswirkungen der Corona-Pandemie und enorme Teuerungswelle drängen viele Frauen in die Armutsfalle; Freiheitliche Frauen fordern zudem effektive Gewaltschutzmaßnahmen.

Graz (OTS) - Nicht zuletzt anlässlich des internationalen Frauentages am 8. März weist die Obfrau der „initiative Freiheitliche Frauen (iFF) Steiermark“ und FPÖ-Bundesrätin Andrea-Michaela Schartel auf die mannigfaltigen Herausforderungen hin, mit denen Frauen aktuell konfrontiert sind. „Die Corona-Pandemie und deren Folgen trafen insbesondere die weibliche Bevölkerung hart. Immerhin waren es meist die Frauen, die in Zeiten des Lockdowns die daheimgebliebenen Kinder betreuten und teilweise auch noch Pflegedienste im Verwandtenkreis leisteten. Diese Mehrbelastung führte nicht selten auch zu finanziellen Herausforderungen, die sich aufgrund der enormen Preissteigerungen in nahezu allen Lebensbereichen noch verstärken werden“, so Schartel, die auf die gravierende Teuerungswelle verweist. „Die Teuerung trifft viele Steirer und vor allem Steirerinnen extrem hart und führt in vielen Familien zu massiven finanziellen Problemen. Vor allem Alleinerzieherinnen werden mit den Preissteigerungen zu kämpfen haben und drohen folglich in die Armutsfalle gedrängt zu werden. Hier müssen die verantwortlichen Regierungspolitiker endlich effektive Maßnahmen setzen, um dieser gefährlichen Entwicklung entgegenzuwirken“, so die Freiheitliche.

FPÖ-Schartel: „Gewaltschutz muss ganz oben auf der Agenda stehen!“

Ein massives Problem stellt zudem die erschreckend hohe Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen dar. „Im vergangenen Jahr wurden mehr als zwei Dutzend Frauen von ihrem Partner, Ex-Partner oder einer anderen männlichen Person aus ihrem näheren Umfeld getötet. Auch heuer mussten bereits mehrere Frauen aufgrund einer Gewalttat ihr Leben lassen“, stellt Schartel mit großer Bestürzung fest. „Die in den letzten Monaten massiv gestiegenen Gewalttaten an Frauen sind ein lautes Alarmsignal und dürfen in unserer Gesellschaft nicht untätig hingenommen werden. Hier besteht massiver Handlungsbedarf seitens der politischen Verantwortungsträger. Die Aufstockung der Mittel für Gewaltschutzmaßnahmen sowie die dringend notwendige Erhöhung der Strafrahmen bei Gewalttaten sind erste Schritte, die nun schnellstmöglich angegangen werden müssen“, so die freiheitliche Bundesrätin, die auch auf die aktuelle Sicherheitskampagne der FPÖ Steiermark verweist.

FPÖ-Kügerl: „Große frauenpolitische Herausforderungen auch im Landtag Steiermark!“

Auch die Frauensprecherin des Freiheitlichen Landtagsklubs LAbg. Helga Kügerl meldet sich zum Weltfrauentag zu Wort und verweist auf einige brennende Themen, die derzeit in der Landstube Behandlung finden. „Gerade vom massiven Pflegenotstand und den teils schlechten Rahmenbedingungen für Pflegekräfte sind tausende Frauen in der Steiermark betroffen. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere der neue Gesundheitsminister Rauch gefordert, die längst überfällige Pflegereform umzusetzen – davon würden viele Frauen profitieren. Es braucht auch eine rasche und flächendeckende Verbesserung des Kinderbetreuungsangebots und Optimierungen für die zu einem großen Teil weiblichen Mitarbeiter in diesem so wichtigen Bereich. Hier hat die FPÖ auf Landesebene schon mehrere Anträge eingebracht, um vor allem die Gehaltssituation zu verbessern. Diesen Themen muss jedoch nicht nur in Anbetracht des morgigen Weltfrauentages entsprechend Beachtung geschenkt werden, denn es sind Problemstellungen, die uns gesamtgesellschaftlich vor enorme Herausforderungen stellen“, so die freiheitliche Frauensprecherin Helga Kügerl abschließend.

