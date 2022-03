Grebien/Grüne: Ob in der Ukraine oder auf der Flucht - Menschen mit Behinderungen brauchen Hilfe und besondere Unterstützung

Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf brauchen besonderen Schutz und Unterstützung

Wien (OTS) - „Ich bin zutiefst erschüttert vom brutalen Krieg in der Ukraine. Meine Solidarität gilt der leidtragenden Bevölkerung. Krieg und Flucht ist für alle Menschen gefährlich und traumatisch. Menschen mit Behinderungen und erhöhtem Pflegebedarf sind in Konfliktsituationen einem besonders großen Risiko ausgesetzt und stehen vor zusätzlichen Problemen und Gefahren. Daher müssen diese Menschen bei der Versorgung, bei Evakuierungen und auf Fluchtrouten berücksichtigt und unterstützt werden. Es braucht entsprechende Hilfsmaßnahmen beim Transport und bei der Unterbringung“, zeigt sich Heike Grebien, Sprecherin der Grünen für Menschen mit Behinderungen, bestürzt.

In der Ukraine leben zirka 2,7 Millionen Menschen mit Behinderungen. Den meisten wird es nicht möglich sein, vor dem schrecklichen und sinnlosen Krieg zu flüchten, denn das erfordert einen bestimmten Grad an Mobilität. Ihnen droht, dass sie ohne Versorgung, Pflege, Nahrungsmittel und Medikamente zurückgelassen und vergessen werden – in Einrichtungen oder zu Hause. Aufgrund ihrer Behinderungen und Beeinträchtigungen können nur die wenigsten unter ihnen Schutzunterkünfte und Bunker aufsuchen. Diese sind nicht barrierefrei zugänglich und es fehlt entsprechende Pflegeausstattung.

„Ob in der Ukraine, auf der Flucht oder bei der Aufnahme, Menschen mit Behinderungen brauchen Hilfe und besondere Unterstützung. Es freut mich, dass es bereits viele verschiedene Angebote gibt und die Mittel des Auslandshilfefonds erhöht wurden. Auch Organisationen, Institutionen und Menschen vor Ort leisten Unterstützung. Mit zielgerichteten finanziellen Maßnahmen und Geldspenden kann ihnen und den betroffenen Personengruppen aktuell sinnvoll geholfen werden“, sagt Grebien.

Spenden für die Versorgung von Menschen mit Behinderungen in der Ukraine: https://www.gofundme.com/f/help-disabled-ukrainians

Auf der Website der Grünen gibt es eine Liste mit weiteren Spendemöglichkeiten: https://gruene.at/news/hilfe-fuer-die-ukraine/

Informationen der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen für Ukrainer:innen in Österreich: https://www.bbu.gv.at/ukraine

