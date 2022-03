Josefstadt: Konzert „Osterzeit – Besinnung und Freude“

Eintritt: Spenden, Anmeldungen für 9.3.: fkmwien@hdstep.at

Wien (OTS/RK) - Kompositionen von Mozart, Brahms, Liszt, Bach und Rota sind bei der nächsten Veranstaltung des Vereines „Freunde der Kammermusik“ am Mittwoch, 9. März, zu hören. Beginn dieses festlichen Konzerts im Saal des Bezirksmuseums Josefstadt (8., Schmidgasse 18) ist um 19.00 Uhr. Der Eintritt zum Musik-Abend mit der Devise „Osterzeit – Zeit der Besinnung und der Freude“ ist kostenlos. Das ehrenamtliche Vereinsteam hofft auf Spenden der Zuhörerschaft. Darüber hinaus ersuchen die Vereinsleute um Einhaltung der aktuellen Corona-Richtlinien und um Anmeldungen: Telefon 0680/211 35 45, E-Mail fkmwien@hdstep.at.

Bewegende Klänge: „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“

Das liebevoll arrangierte Programm reicht von „Eine kleine Nachtmusik“ und „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ bis zu „O Traurigkeit, O Herzeleid“ und „Betrachte, meine Seel‘, mit ängstlichem Vergnügen“. Neben dem internationalen Ensemble „VIMA“ (9 Musikerinnen und Musiker: 4 Violinen, 1 Viola, 4 Violoncellos) treten Rie Suzuki-Capek (Klavier), Karen Murray-Vanecek (Violine), Karl Barth (Klavier), Walter Rossmanith (Klarinette), Bettina Salzer (Violoncello) und Renate Bohn (Klavier) an dem Abend auf. Auskünfte über manigfaltige Kultur-Termine im Bezirksmuseum Josefstadt erteilt die auf freiwilliger Basis aktive Leiterin, Maria Ettl, unter der Telefonnummer 403 64 15. Anfragen an die Bezirkshistorikerin via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

