AVISO: Weltfrauentag - Verteidigungsministerin Tanner besucht Soldatinnen in Wien

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 8. März 2022, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, anlässlich des Weltfrauentages, Soldatinnen in der Maria-Theresien-Kaserne. Im Rahmen des Besuchs werden die vielfältigen Berufsmöglichkeiten für Frauen im Österreichischen Bundesheer in der Praxis vorgestellt.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung bis 7. März 2022, 17:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1905 bzw. presse.wien@bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf:

Ab 11:00 Uhr: Eintreffen von Journalisten

11:30 Uhr: Begrüßung und Worte von Verteidigungsministerin Tanner

11:40 Uhr: Beginn Präsentation Militärpolizei

12:00 Uhr: Beginn der Präsentation ABC-Abwehrzentrum

12:10 Uhr: Gruppenfoto und abschließend Einzelgespräche mit den Soldatinnen

12:30 Uhr: Ende der Veranstaltung

Zeit & Ort

Ab 11:00 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Maria-Theresien-Kaserne,

Am Fasangarten 2, 1130 Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer