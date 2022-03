Feinherber Pilsgenuss von Zipfer nun auch im Handel

Bisher nur in der ausgewählten Gastronomie erhältlich, ist das mehrfach ausgezeichnete Premiumbier Zipfer Naturhopfen Pils nun auch in der 0,5l Mehrwegflasche erhältlich.

Linz/Zipf (OTS) - Pils ist die zweitbeliebteste Biersorte in Österreich, beinahe jeder zweite Österreicher trinkt gerne Pils (45 %) und jährlich kommen mehr Bierliebhaber auf den feinherben Geschmack, wie der Trendverlauf im aktuellen Bierkulturbericht aufzeigt.

Dies spiegelt sich auch im Konsumverhalten wider, im Handel erfreuen sich Pilsbiere deutlicher Mengenzuwächse. Das Zipfer Naturhopfen Pils war bisher ausschließlich in der ausgewählten Gastronomie erhältlich. Um auf die Bedürfnisse der österreichischen Bierliebhaber nach mehr Abwechslung und Vielfalt zu reagieren, ist das bereits mehrfach ausgezeichnete Premiumbier nun auch in der 0,5l Mehrwegflasche im Handel erhältlich.

Gebraut für Hopfen-Gourmets

Feinherb und trocken überzeugt das Zipfer Naturhopfen Pils durch seine zarte, durchgehende Hopfennote sowie seinen erfrischend feinen Geschmack, der sich am Gaumen voll entwickelt. In einem hellen Goldton leuchtend wird das Pils mit 5,2 % Alkoholgehalt nach langjähriger Zipfer-Tradition mit vier Sorten erlesenen Naturhopfens gebraut.

„In der Brauerei Zipf wird seit jeher mit Naturhopfen gebraut. Zipfer steht für besonders schlanke, helle und charaktervolle Biere. Dank der erfrischend, fein-hopfigen Note unseres Zipfer Naturhopfen Pils kommen viele Bierliebhaber auf den Geschmack dieser süffig beliebten Sorte“, so Braumeister Christian Mayer.

Für den optimalen Trinkgenuss empfiehlt sich eine Trinktemperatur von 7°C Grad, eingeschenkt in einen dünnwandigen Pokal, damit sich Geruch, Geschmack und Schaumqualität entfalten können. Als Speisenbegleiter kann das Pils zu allen Gängen eines Menüs konsumiert werden: als Aperitif zu leichten Salaten, zu Pasteten und Aufstrichen als Vorspeise, Geflügel, gegrilltem Fisch oder Meeresfrüchten im Hauptgang und leichtem Käse zum Abschluss.

Über Zipfer

Die Brauerei wurde 1858 in Zipf gegründet. Insgesamt 11 unterschiedliche Biersorten werden heute gebraut und in 26 Ländern weltweit vertrieben. Zipfer steht für einzigartigen Biergenuss. Seinen besonderen Charakter und die aromatische Hopfennote verdankt das Bier der Verwendung von Rohstoffen höchster Qualität und der speziellen Hopfung nach ursprünglicher Art. Seit jeher braut die Brauerei Zipf mit frischem Mühlviertler Naturhopfen. Die Leitsorte Zipfer Urtyp, 1967 eingeführt, steht für den Inbegriff des hellen Biertyps und ist bis heute der echte Premium-Klassiker am heimischen Biermarkt.

