Inspired by Baharat am 17.3. – Warum Armut vor allem weiblich ist?

Wien (OTS) - Am 17.3. findet im Café Baharat das nächste Event aus der Veranstaltungsreihe „inspired by Baharat“ statt. Barbara Blaha, Leiterin des Momentum Instituts, beschäftigt sich mit der Einkommenssituation von Frauen und dem Ungleichgewicht gegenüber Männern. Dazu hält sie einen Vortrag im Shoplokal Baharat, einem Arbeitstrainingsprojekt des Wiener Hilfswerks für subsidiär Schutzberechtigte.



„Die ganze Arbeit zum halben Preis? Warum Armut vor allem weiblich ist“ – unter diesem Titel findet im Café Baharat des Wiener Hilfswerks am 17.3. ein Vortrag von Barbara Blaha (vom Momentum Institut) statt. Sie beschäftigt sich mit den Themen Gender-Pay-Gap und Frauenarmut in Österreich. Viele Frauen arbeiten in systemrelevanten Berufen, welche oftmals mit einer hohen Arbeitsbelastung und unterdurchschnittlicher Bezahlung einhergehen. Auch in der Corona-Krise hat sich das gezeigt.

„Hinzu kommt, dass die Hauptlast der Kinderbetreuung oftmals bei Frauen liegt. Geschlossene Kindergärten und Schulen in Pandemiezeiten sind enorme zusätzliche Herausforderungen für Mütter“, sagt Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks.

Welche Ansatzpunkte es gibt, um Frauen aus der Benachteiligung zu holen, darüber spricht Barbara Blaha am 17.3.2022 um 18 Uhr im Café Baharat.

Barbara Blaha

Barbara Blaha beschäftigt sich mit wirtschafts- und sozialpolitischen Themen. Ein wichtiger Bereich ist Frauenarmut. Sie arbeitet an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik, leitet das Momentum Institut sowie den Momentum Kongress, ist Universitätsrätin und lehrt an der Universität Wien. Barbara Blaha hat auch den „Think Tank der Vielen“ gegründet. Dieser beschäftigt sich damit, was es braucht, um eine nachhaltigere, gerechtere Gesellschaft zu erschaffen.

„Armut wird oft als individuelles Versagen dargestellt. Sie ist aber zuallererst das Resultat gesellschaftlicher Entscheidungen. Das bedeutet auch: wir können Armut abschaffen“, sagt Barbara Blaha.



Baharat

Seit 2019 betreibt das Haus AWAT, eine Flüchtlingseinrichtung des Wiener Hilfswerks, im Erdgeschoss das gemeinnützige Trainingsprojekt „Baharat“. Ziel dieses Projekts ist die Förderung der Arbeitsintegration von subsidiär Schutzberechtigten, welche vom AMS zugewiesen werden. „Baharat“ ist ein einzigartiger All-in-one Shop, der mit seinem kleinen Kaffeehaus, dem hippen Barbershop, der Änderungsschneiderei und Upcycling-Werkstatt eine Ausbildungsstätte der besonderen Art darstellt und den Gästen einen einzigartigen Wohlfühlort bietet. Im Kaffeehausbetrieb erlernen die Trainingsteilnehmer/innen im Rahmen einer zwölfwöchigen Barista-Ausbildung die Kunst der Kaffeezubereitung. Weitere Informationen: www.baharat.wien



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

