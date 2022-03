Internationaler Schmuggel als neuer Fall für die „Soko Linz“

Außerdem am 8. März in ORF 1: „Soko Donau: Unter Verdacht“

Wien (OTS) - Wer war zuletzt mit dem Opfer auf dem Boot? Vor dieser Frage steht die „Soko Linz“, die am Dienstag, dem 8. März 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 im neuen Fall „Grenzverschiebung“ am beliebten Donaustrand im Umfeld von Bootshandel und internationalem Schmuggel ermittelt. Denn während es für gewöhnlich zu wenige Spuren und Hinweise gibt, sind es dieses Mal äußerst viele. Ins Visier der Cops gerät diesmal Ursula Buschhorn. Von Linz geht es weiter ins oberösterreichische Enns, wo die „Soko Donau“ um 21.05 Uhr selbst „Unter Verdacht“ gerät und die Frage im Raum steht, ob es sich um einen Fall von Polizeigewalt handelt.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Linz – Grenzverschiebung“ (Dienstag, 8. März, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill, Damyan Andreev, Paula Hainberger und Miriam Hie sowie Ursula Buschhorn in einer Episodenrolle; Regie: Martin Kinkel

Der Linzer Sebastian Guserl, Inhaber eines Bootshandels, liegt erschlagen auf einem seiner Motorboote. Gibt es für das „Soko“-Team meist zu wenig Spuren, sind es diesmal sehr viele: Auf dem Boot waren nicht nur seine Mitarbeiter, sondern auch etliche Kunden. Dann finden Joe (Katharina Stemberger) und Ben (Daniel Gawlowski) heraus, dass Guserl gefälschte Medikamente geschmuggelt hat. Wusste Ingrid Guserl-Seidlitzky (Ursula Buschhorn) von den kriminellen Machenschaften ihres Mannes? Oder sein Mitarbeiter Manuel Pernsteiner (Nils Arztmann)? Und welche Rolle spielt dabei die junge Tschechin Carina Cerny (Anna Magdalena Rauer)? Für das „Soko“-Team dreht sich alles um die Frage: Wer war zuletzt mit dem Opfer auf dem Boot?

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Unter Verdacht“ (Dienstag, 8. März, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Michael Steinocher, Dietrich Siegl, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic; Regie: Holger Barthel

Aus dem oberösterreichischen Enns sollen Carl (Stefan Jürgens) und sein neuer Kollege Simon Steininger (Michael Steinocher) den des Mordes an seiner Freundin verdächtigen Viktor Mayringer (Rony Herman) nach Wien bringen. Doch auf dem Weg dahin kommen sie an einem schweren Unfall vorbei: Ein Autofahrer ist mitten in eine Menschenmenge gerast. Der Unfallfahrer ist ihr gesuchter Mann, nach ärztlicher und polizeilicher Freigabe nehmen sie ihn fest und fahren mit ihm zurück nach Wien. Als sie an der Wache ankommen, ist Viktor tot. Hat er beim Unfall so schwerwiegende Verletzungen erlitten? Ein böser Verdacht kommt auf: War es ein Fall von Polizeigewalt? Carl und Simon werden vorübergehend vom Dienst suspendiert und müssen versuchen, aufzuklären, woran Mayringer tatsächlich gestorben ist.

Die 13. Staffel von „Soko Donau“ (ZDF-Sendetitel: „Soko Wien“) ist eine Koproduktion von Satel Film und Almaro in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Oberösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und dem Land Niederösterreich.

Die jeweils neue Folge von „Soko Linz“ gibt es vorab schon zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenso auf Flimmit abrufbar sind die „Soko Donau“-Staffeln 1 bis 15.

