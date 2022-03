WTR 1000-Ranking: Erneut Top-Platzierung für Hule Bachmayr-Heyda Nordberg

Wien (OTS) - Hule Bachmayr-Heyda Nordberg etabliert sich weiterhin als eine der Top-Kanzleien für Markenrecht in Österreich: Die Kanzlei wurde bereits das sechste Jahr in Folge in das renommierte World Trademark Review WTR 1000-Ranking aufgenommen. HBN konnte dabei nicht nur die Bronze-Platzierung halten, auch Markenrechtsexperte und Partner Mag. Emanuel Boesch wurde aufgrund seiner Expertise erneut mit einer Silber-Platzierung ausgezeichnet.

Das WTR-1000-Ranking ist das wichtigste unabhängige globale Ranking in der Markenrechtsbranche. Im Zuge des umfangreichen und weltweiten Rechercheprozesses bei Unternehmen und Branchenkollegen werden die führenden Markenrechtsspezialisten identifiziert und nach verschiedenen Indikatoren platziert.

WTR 1000 zu Hule Bachmayr-Heyda Nordberg und Mag. Boesch:

"Engagiert, pragmatisch und geschäftsorientiert", so lautet das Fazit zu Hule Bachmayr-Heyda Nordberg Rechtsanwälte. Die Full-Service-Kanzlei ist auf beiden Seiten des Spannungsfeldes zwischen streitig und nicht streitig stark vertreten und beweist auch bei der Gestaltung von Lizenzverträgen eine sichere Hand. Schwerpunkte in anknüpfenden Bereichen - u.a. im Lebensmittel- und Arzneimittelrecht sowie im Werberecht - sorgen für einen wunderbar ganzheitlichen Service, welcher einem breit gefächerten Mandantenkreis zugutekommt. Emanuel Boesch, der für viele Beratungssuchende in Österreich der erste Ansprechpartner ist, "ist ein wunderbarer Anwalt, der über ein fundiertes Wissen in den relevanten Rechtsfragen verfügt und eine praxisnahe, wirtschaftlich orientierte Beratung bietet". Er wird für sein "proaktives Denken und seine rasche Reaktionszeit" gelobt.

„Das WTR 1000-Ranking gehört zu den renommiertesten Rankings der Branche. Es ist daher für uns eine große Freude und Ehre, bereits zum sechsten Jahr in Folge Teil davon sein zu dürfen.“, freut sich Emanuel Boesch, Markenrechtsexperte und Partner bei Hule Bachmayr-Heyda Nordberg.

Das Ranking ist hier (Kanzlei) sowie hier (Mag. Boesch) abrufbar.



Über Hule Bachmayr-Heyda Nordberg

Die Rechtsanwaltsgesellschaft Hule Bachmayr-Heyda Nordberg, mit Schwerpunkten im Immobilien-, Gesellschafts-, Vergabe- und IP/Markenrecht, zeichnet sich durch ihre langjährige Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im In- und Ausland aus und hat bereits eine Vielzahl von Transaktionen in Zentral- und Osteuropa begleitet.

www.hbn-legal.at

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt

BSH advisors

Garnisongasse 7/25

1090 Wien

presse @ bsh-advisors.com