Virtuelle Karrieremesse "Your Next Step" am 16. März 2022

40+ Aussteller, 1000+ Jobs, Top-Speaker wie Ali Mahlodji und jede Menge Karrieretipps, Motivation und Inspiration!

Wien (OTS) - Das erfolgreiche Format von StepStone geht in die dritte Runde: online und kostenlos für ganz Österreich am 16. März 2022 von 10-15 Uhr.

Auch dieses Jahr lädt StepStone wieder Jobsuchende und Karriereinteressierte zum kostenlosen digitalen Karriere-Event ein: Am 16. März kommen Um- und Einsteiger*innen mit den Top-Unternehmen des Landes ins Gespräch, knüpfen Kontakte zu Arbeitgebern und holen sich wertvolle Karrieretipps.

Top-Speaker für den Extra-Motivations-Kick

Pilot und Trainer Hans Härting, Ex-Stuntfrau Miriam Höller, Speaker und Unternehmer Ali Mahlodji und Karriere-Expertin Celine Melo Cristino geben Karrieretipps.

40+ Aussteller: Direkter Austausch mit Top-Unternehmen

REWE Group, Takeda, HalfPrice, ASFINAG – sie alle und noch viele mehr, darunter auch viele Arbeitgeber aus Gastronomie und Hotellerie, sind am 16. März dabei und freuen sich auf viele Bewerbungen und spannende Gespräche in den Live-Chats.

Facts zur Your Next Step

Das virtuelle Karriere-Event von StepStone fand erstmal am 7. Oktober 2020 statt und geht aufgrund der starken Resonanz am 16. März 2022 in die dritte Runde. Alle Details zu teilnehmenden Unternehmen, der Anmeldung und den Vorträgen unter https://www.stepstone.at/e-recruiting/your-next-step/

