Ein Verkehrstoter in der vergangenen Woche

46 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 6. März 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starb ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 1. März 2022, im Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, bei dem der Pkw-Lenker getötet wurde. Der 69-Jährige bog an einer Kreuzung links ab, ohne das Verkehrszeichen „Vorrang geben“ zu beachten. Dadurch kam es im Kreuzungsmittelpunkt zu einer Kollision mit einem bevorrangten Pkw, wobei der 69-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt wurde und noch an der Unfallstelle verstarb. Seine zwei Mitfahrerinnen sowie die Lenkerin des bevorrangten Pkw‘s wurden zum Teil schwer verletzt. Am Wochenende verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Die Person kam in der Vorwoche auf einer Niederösterreichischen Landesstraße B ums Leben.

Vermutliche Hauptunfallursache war in diesem Fall eine Vorrangverletzung und der Verkehrstote war ein ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 6. März 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 46 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 33, 2020 51.

