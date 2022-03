Terminaviso: Heute und morgen zwei top-besetzte ÖAG-Podiumsdiskussionen

Wochenbeginn mit zwei hochrangigen Veranstaltungen zu den Themen "KRIEG IN DER UKRAINE" und "THE WOMEN OF WALL STREET" mit Live-Stream und Publikum

Wien (OTS) - Am Montag, den 7. März 19:00 laden wir in Kooperation mit unserem Medienpartner "Kronenzeitung" zur Podiusmdiskussion zum Thema "Krieg in der Ukraine – Hintergründe und Auswirkungen“ mit:

· Erhard Busek, Österreichischer Vizekanzler und Bundesminister a.D.

· Gunther Hauser, Leiter des Instituts für Strategie und Sicherheitspolitik

· Reinhard Heinisch, Fachbereichsleiter an der Universität Salzburg

· Ivan Krastev, Vorsitzender des Centre for Liberal Strategies in Bulgarien

· Martin Weiss, Botschafter der Republik Österreich in den USA

Moderation: Hannelore Veit, frühere Leiterin des ORF-Büros in Washington.

Die Veranstaltung findet live und per Zoom statt.



Die Veranstaltung wird weiters auf unserem YouTube Kanal live und am Dienstag, 8.3.2022 auf https://www.krone.tv übertragen.





Am Dienstag, den 8. März um 18:30 laden wir in Kooperation mit unserem Medienpartner "Kurier" zum Thema "The Women of Wall Street" zu einem Special zum Internationalen Frauentag mit

• Christine Antlanger-Winter, Country Director Google Austria

• Anita Frühwald, Country Head Austria & CEE, BNP Paribas Asset Management

• Astrid Harz, österreichische Botschafterin in den Niederlanden

• Barbara Katzdobler, Fondsmanagerin, Matejka & Partner Asset Management

• Martina Salomon, Chefredakteurin „Kurier“

• Natalie Westerbarkey, Director Fidelity International

Moderation: Monika Rosen, Vizepräsidentin der ÖAG.



Die Veranstaltung findet live und per Zoom statt.



Die Veranstaltung wird weiters auf https://kurier.at , https://schautv.at/ , Google Events sowie unserem YouTube Kanal https://www.youtube.com/channel/UC1Xo_5-l8AMNrgcG970D0tw live übertragen.



Zu beiden Veranstaltungen freuen wir uns wieder auf Live-Publikum. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass nur eine begrenzte Anzahl möglich sein wird. Eine Anmeldung unter events @ oag.at ist unbedingt erforderlich. Bitte beachten Sie die 2G-Regel.

ÖAG-Podiumsdiskussionen

Datum: 07.03.2022, 19:00 - 20:30 Uhr

Ort: Österreichisch Amerikanische Gesellschaft

Stallburggasse 2, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.oag.at

